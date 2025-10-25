خوارزمية “إكس” تحت المجهر.. اتهامات لماسك بالترويج للسردية الإسرائيلية بعد تحديثات الذكاء الاصطناعي (فيديو)

أثار مستخدمو منصة “إكس” المملوكة للملياردير إيلون ماسك، موجة من التساؤلات بعد ملاحظتهم ارتفاعا واضحا في عدد المنشورات المؤيدة لإسرائيل التي تظهر على صفحاتهم الرئيسة، تزامنا مع إعلان ماسك مؤخرا عن تغييرات جذرية في خوارزميات المنصة لتعمل بالكامل بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وبدأ الجدل حين لاحظ آلاف المستخدمين حول العالم زيادة في المحتوى الداعم لدولة الاحتلال وسرديتها الإعلامية، ما دفعهم إلى طرح سؤال موحد “هل أصبحت خوارزمية إكس صهيونية؟”.

وتداول كثير من المدونين صورا ومنشورات تُظهر انتشار تدوينات مؤيدة لإسرائيل على نحو غير مسبوق.

نتنياهو – ماسك

وأعاد هذا الجدل إلى الأذهان، تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر الماضي، وصف خلالها ماسك بأنه “صديق”، وأكد أن المنصات الرقمية تمثل “ساحة المعركة الحقيقية”.

ونشر نتنياهو حينها لقاء بعدد من المؤثرين الأمريكيين في نيويورك، بينهم ماسك، وأعادها المستخدمون اليوم للتذكير بالعلاقة التي ربطته بالحكومة الإسرائيلية.

انتقادات حادة

وكتبت مؤثرة أمريكية “جميع الخوارزميات في حسابي مؤيدة لإسرائيل. من الذي يدفع بهذا الاتجاه؟ على ماسك طرد فريق إكس بالكامل والبدء من الصفر”.

فيما كتب أحد المستخدمين البارزين “هل لاحظ أحد غيري أن خوارزمية إكس أصبحت صهيونية للغاية؟”.

وقال المؤثر جاي كريستنسون “جعل إيلون ماسك الخوارزمية عبارة عن تدفق لا نهاية له من الحسابات المؤيدة للصهيونية. هل لاحظ ذلك أحد؟”.

ومن جانبها، دخلت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز، على خط الجدل، ووجهت تغريدة إلى ماسك قالت فيها “من فضلك يا إيلون ماسك لا تفعل ذلك. الإبادة الجماعية والفصل العنصري حقيقتان مؤلمتان، وما يحدث مؤذٍ بشدة لكثيرين”.

اعتذار ماسك

وبعد تصاعد الانتقادات، نشر ماسك تدوينة قال فيها “أعتذر عن الإزعاج المتعلق بخوارزمية إكس، نحن نعمل بجد لإصلاح هذه المشكلة”.

لكن الاعتذار لم يخفف من موجة الغضب، إذ عدّه كثيرون “سطحيا وغير صادق”.

ورد الدبلوماسي محمد صفا على ماسك قائلا “هذا لا يتعلق بالاعتذار، بل بحرية التعبير التي وعدت بها. لقد قمتم بقمع أصواتنا وتضخيم أصوات الآخرين للتحكم في الرأي العام. منصة إكس فقدت مصداقيتها”.

فيما علّقت الكاتبة سوزان أبو الهوى بالقول “يبدو أن إيلون ماسك تلقى اتصالا جديدا من نتنياهو لتغيير السردية من خلال الخوارزميات”، وأما الناشط فرخان جوزو كارا فكتب “الخوارزمية حاليا متحيزة بشدة لصالح الصهيونية وإسرائيل”.