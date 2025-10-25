روبيو: نعمل على تفويض أممي لقوة متعددة الجنسيات في غزة بمشاركة عربية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مساء السبت، تلقّيه مقترحات من دول عدة بشأن تشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات في قطاع غزة، مشيرا إلى أن فريقا أمريكيا يعمل على إعداد مخطط تفصيلي لآلية منح التفويض إلى هذه القوة عبر قرار من مجلس الأمن أو اتفاقية دولية، بما يتيح مشاركة قانونية للدول الراغبة في الإسهام.

وأوضح روبيو، في تصريحات للصحفيين أثناء رحلته الجوية بين إسرائيل وقطر، أن الولايات المتحدة ستناقش هذا الملف خلال اجتماع يُعقد غدا الأحد في الدوحة، لبحث المقترحات المتعلقة بترتيبات ما بعد الحرب في غزة.

وأضاف أن “العديد من الدول أبدت استعدادها للإسهام في هذه القوة، سواء من خلال الدعم المالي أو المشاركة العسكرية أو كليهما”، مؤكدا أن القوانين المحلية في بعض الدول تتطلب وجود تفويض أممي أو اتفاق دولي قبل إرسال قواتها.

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى إشراك دول عربية في تمويل هذه القوة ونشرها بهدف منع تجدد الصراع في غزة، في حين تعارض إسرائيل مشاركة قوات تركية في أي ترتيبات أمنية مقبلة داخل القطاع.