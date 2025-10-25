تسبب سوء تفاهم بين قوى أمنية في ألمانيا، بإصابة جندي ألماني بطلق ناري حي من قبل الشرطة خلال مناورة واسعة النطاق أجراها الجيش الألماني في مدينة إردينغ بولاية بافاريا بجنوب البلاد، وفق ما أعلنت السلطات يوم الأربعاء.

قال متحدث باسم القيادة العملياتية للجيش الألماني، لوكالة الأنباء إن سوء تفاهم في الموقع أدى إلى إطلاق النار بين القوات المشاركة في التدريب التي استخدمت الرصاص المطاطي، بينما ردت الشرطة التي استدعيت بعد بلاغات من سكان محليين، بالرصاص الحي.

لماذا أطلقت الشرطة النار؟

الجيش الألماني نفذ مناورات تعرف باسم “مارشال باور”، بهدف محاكاة القتال خلف خطوط الجبهة في سيناريو دفاعي، بمشاركة جنود وشرطة وخدمات الإطفاء والإنقاذ.

ويتميز هذا النوع من التدريبات بأنه ينفذ في مناطق عامة وليس داخل ميادين عسكرية مغلقة، بمشاركة نحو 500 جندي و300 من عناصر الطوارئ المدنيين.

كما تشمل السيناريوهات التدريب على العمل في مواقع الجرائم، وتنظيم المرور، والكشف عن مخابئ الأسلحة، ومكافحة تجارة السلاح غير المشروعة، وحماية البنية التحتية الحيوية، بالإضافة إلى التصدي لهجمات الطائرات المسيرة.

وذكرت الشرطة أنها كانت تستجيب لتقارير عن رجل يحمل سلاحاً، فأرسلت عدة وحدات إلى المكان، قبل أن يتضح لاحقا أن الشخص المسلح هو أحد أفراد الجيش الألماني المشاركين في التدريب.

وأضاف المتحدث أن الجندي أصيب بجروح طفيفة، ونُقِلَ على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وغادره لاحقا.