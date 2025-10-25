شاهد: أمير قطر يلتقي ترامب في الدوحة

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية التي توقفت في الدوحة للتزود بالوقود، أثناء توجه ترامب إلى ماليزيا، المحطة الأولى في جولته الآسيوية.

حضر اللقاء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يرافق ترامب في جولته.

وخلال اللقاء، عبر الرئيس الأمريكي عن تقديره الكبير لأمير دولة قطر ودوره في المنطقة، قائلا “هو محبوب ويحظى باحترام في بلده…، وكذلك رئيس الوزراء الذي هو صديق لي وللعالم”.

وأضاف ترامب “ما أنجزناه معا مذهل للغاية، خاصة في العام الماضي، فقد ساهمنا في تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وكان سمو الأمير عنصرا مهما في هذا الإنجاز”.

وتابع الرئيس الأمريكي “نحن هبطنا هنا لإعادة التزود بالوقود، لكن كان من دواعي سرورنا أن تنضموا إلينا. قطر حليف عظيم للولايات المتحدة، ونحن أقوى عندما نعمل معا”.

وفي تصريحات عقب اجتماعه مع أمير دولة قطر، حول جهود السلام في غزة، أعلن ترامب أن “السعودية والإمارات وقطر وتركيا وإندونيسيا والأردن، ستكون جزءا من قوة حفظ الاستقرار في غزة، الجميع سيكون مشاركا معنا”.

وأضاف “الهدف هو الوصول إلى سلام حقيقي، وذلك لم يحصل منذ 3000 سنة، وآمل أن تلتزم حماس بما اتفقنا عليه، وهم وعدوني بذلك”.

وتابع “أعتقد أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيصمد، ويجب أن يكون السلام في غزة دائماً”.

وأكد أن “قطر سترسل قوات حفظ سلام إلى غزة إذا دعت الحاجة، وقوة إرساء الاستقرار في غزة ستنتشر قريبا”.

كما أشار ترامب إلى دور قطر في جهود السلام الأوسع بالمنطقة، قائلاً “التقيت بأمير قطر، وهو شخص محترم جدا. لدينا دول عربية وإسلامية، وكذلك الإسرائيليين، كلهم معنا على نفس المركب، وأعتقد أنه نجاح كبير وأمل أن يكون سلاماً مستداما”.