صور جوية للجزيرة مباشر ترصد الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

أظهرت لقطات جوية، وثّقتها كاميرا الجزيرة مباشر، حجم الدمار الواسع الذي خلّفه الجيش الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة شمالي القطاع.

وبات الحي أشبه بمنطقة أشباح، إذ تُظهر الصور مربعات سكنية مهدّمة وخالية من السكان، نتيجة ما تعرّض له الحي كسائر مناطق غزة من تدمير ممنهج خلال العامين الماضيين.

الموقع والتسمية

حي الشيخ رضوان هو أحد أحياء مدينة غزة، ويحدّه من الغرب مخيم الشاطئ للاجئين، ومن الجنوب حي الرمال الشمالي، ومن الشمال محافظة شمال قطاع غزة، ومن الشرق يحدّه حي التفاح ومنطقة اليرموك.

يمر به شارع الجلاء، ويمر به أيضاً شارع النصر، كما توجد به مقبرة الشيخ رضوان، وهي إحدى مقابر مدينة غزة التي تضم رفات القياديين الشهيدين، الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي.

وتعود تسمية الحي لعدة روايات، فيقول البعض إنه ينسب إلى الشهيد رضوان ابن الشيخ علي بن عليل، الذي يعود نسبه إلى الصحابي عمر بن الخطاب، وفق ما كتب على رخام في مزار الشيخ علي بن عليل.

وتقول رواية أخرى إن الاسم يعود إلى رجل يدعى رضوان عرف بصلاحه، امتلك أراضي في المنطقة وحظي بمكانة عالية بين الناس، ولذا سمي المكان باسمه تخليداً لذكراه.

قادة المقاومة

ينحدر عدد من قادة المقاومة الفلسطينية من حي الشيخ رضوان بينهم علي حسني عرفة، وهو قائد قسامي ولد عام 1973 وانضم إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجناحها كتائب عز الدين القسام، وأصبح قائداً فيها، أصيب بمرض عضال تسبب في موته عام 2022.

إضافة إلى جهاد محيسن، قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في قطاع غزة برتبة لواء، ولد عام 1970، شغل عدداً من المناصب في وزارة الداخلية، استشهد خلال الحرب على غزة عام 2023، إذ استهدفت طائرات إسرائيلية منزله بقصف مباشر أدى إلى استشهاده مع عدد من أفراد أسرته.