غارة إسرائيلية تستهدف سيارة قرب مدرسة جنوبي لبنان (فيديو)

شنت طائرة مسيرة إسرائيلية، ظهر اليوم السبت، غارة جوية استهدفت سيارة في محيط المدرسة الابتدائية ببلدة حاروف، على طريق حاروف-جبشيت جنوبي لبنان، وفق ما أفادت مصادر للجزيرة مباشر.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الغارة وقعت قرابة 12:30 ظهرا وأدت إلى أضرار مادية في المنطقة المحيطة بالمدرسة الرسمية.

وشهد جنوب لبنان اغتيال شخصين إثر غارتين إسرائيليتين، حسبما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام ووزارة الصحة اللبنانية، في حين قالت إسرائيل إنها استهدفت عضوين في حزب الله أحدهما مسؤول لوجستي، على حد زعمها.

وقال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي في تعليقه على الغارات الأخيرة إن “الدمار الهائل الذي خلفته الاعتداءات الإسرائيلية في قرى الجنوب يزيدنا تصميما على ضرورة تحرير أراضينا ودعم الجيش وحصر السلاح في يد الدولة”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم التوصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، فإن تل أبيب خرقته أكثر من 4500 مرة، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.