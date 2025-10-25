مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينيين في رام الله (فيديو)

اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين في قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية، في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وأظهرت صور متداولة جانبًا من المواجهات، إضافة إلى مركبات محترقة في موقع الأحداث.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مستوطنين هاجموا المنطقة الغربية من القرية، وأضرموا النار في ثلاث مركبات، قبل أن يتصدى لهم المواطنون العزّل ويجبروهم على الانسحاب.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت القرية عقب هجوم المستوطنين، ولم تسجل أي إصابات في صفوف المواطنين. وفي وقت سابق، هاجم مستوطنون مركبات لفلسطينيين بالحجارة بالقرب من سهل “مرج سيع” الواقع بين قريتي المغير وأبو فلاح.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، نفذ المستعمرون ما مجموعه 7154 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم، ما تسبب باستشهاد 34 مواطنًا في الضفة، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.