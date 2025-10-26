أمريكا والصين تتوصلان لاتفاق مبدئي بشأن المعادن والرسوم قبل اجتماع ترامب وشي

أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الأحد، إلى التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصين لتهدئة توتراتهما التجارية التي تغذيها الرسوم الجمركية، قبل أيام من قمة مرتقبة بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، في مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية، إنه يتوقع أن تعيد الصين شراء كميات كبيرة من فول الصويا الأمريكي لعدة سنوات، وتأجيل فرض قيود على تصدير المعادن الاستراتيجية النادرة لمدة عام، وإعادة النظر فيه، وذلك بعد يومين من المحادثات مع وفد تجاري صيني رفيع المستوى في ماليزيا.

وأضاف بيسنت، أنه عند إعلان الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني عن صفقة تجارية يوم الخميس المقبل سيشعر مزارعو فول الصويا الأمريكيون “بالرضا الشديد عما سيحدث لهذا الموسم والمواسم القادمة لعدة سنوات”، على حد قوله.

وكانت الصين أكبر مشتر لفول الصويا من الولايات المتحدة، لكنها أوقفت كل مشترياتها مع تفاقم النزاع التجاري، وهو ما تسبب في أضرار كبيرة لمزارعي فول الصويا الأمريكيين الداعمين لترامب.

اتفاق حول “تيك توك”

وأوضح بيسنت أن تفاصيل صفقة موقع “تيك توك” الصيني تمت تسويتها، وأن الرئيسين، ترامب وشي، سيتمكنان من “إتمامها” خلال أيام.

وكان ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا من شأنه نقل ملكية الموقع في الولايات المتحدة إلى مجموعة من المستثمرين الأمريكيين، لكنه قرر تأجيله إلى أن يجري التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأنه.

ومضى بيسنت قائلا “أعتقد أن لدينا إطار عمل ناجحا للغاية سيناقشه القادة يوم الخميس”.

والتقى بيسنت، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ وكبير المفاوضين التجاريين لي تشنغ قانغ على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

منع رسوم جمركية جديدة

وأوضح بيسنت لبرنامج “ميت ذا برس” على قناة “إن بي سي” أنه يتوقع أن يؤجل الاتفاق ضوابط التصدير الصينية الموسعة للمعادن الأرضية النادرة، وأن يحول دون فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة بنسبة 100%على السلع الصينية، وهو ما هدد به ترامب.

ووصل ترامب إلى ماليزيا، الأحد، لحضور قمة آسيان، وهي محطته الأولى في جولته الآسيوية التي تستمر 5 أيام، ومن المتوقع أن تختتم بلقاء مباشر مع شي جين بينغ في كوريا الجنوبية في 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وبعد المحادثات التي جرت بين الجانبين، أبدى ترامب نبرة إيجابية، قائلا “أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع الصين”.

هدنة تجارية

ويتطلع الجانبان إلى تجنب تصعيد الحرب التجارية بينهما بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100% على السلع الصينية وقيود تجارية أخرى بدءًا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، ردا على توسيع الصين نطاق ضوابط التصدير للمعادن الأرضية النادرة.

وخفضت بيجين وواشنطن معظم رسومهما الجمركية على السلع المتبادلة بموجب هدنة تجارية من المقرر أن تنتهي في 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأكد بيسنت إمكانية تمديد الهدنة إذا قرر ترامب ذلك، وهو التمديد الثاني منذ إقرارها لأول مرة في مايو/أيار الماضي.