استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب الخليل وإصابة آخر في القدس

استشهد الشاب محمد بسام تياهة شعور (20 عاما)، مساء الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز “ميتار” قرب بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار على شاب في العشرينيات من عمره، مما أدى إلى استشهاده على الفور، وأن طواقم الهلال الأحمر تعمل على نقل جثمانه إلى مستشفى دورا الحكومي.

وفي القدس، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال في بلدة الرام شمال المدينة المحتلة، حيث ذكرت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في القدم قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي السياق ذاته، أفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي بيرنبالا والجديرة شمال غرب المدينة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات، في إطار تصعيد ميداني متواصل تشهده مدن وبلدات الضفة الغربية.