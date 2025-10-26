المقاومة تسلّم خرائط إلى الصليب الأحمر للبحث عن جثة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن (شاهد)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن المقاومة الفلسطينية سلَّمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إحداثيات وخرائط دقيقة تتعلق بمكان جثة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن، الذي أُسر خلال حرب عام 2014 في قطاع غزة.

ورافق أفراد من وحدة الاستطلاع التابعة لكتائب القسام فريق اللجنة الدولية أثناء تنفيذ عملية البحث داخل مدينة رفح، التي تخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية.

ومن المقرر أن تستمر العملية يومين أو ثلاثة أيام، بسبب تعرُّض المنطقة التي يُعتقد أن الجثة فيها لقصف عنيف خلال العملية العسكرية الإسرائيلية على رفح.

اتفاق بين المقاومة والصليب الأحمر

وأشار مراسل الجزيرة مباشر إلى التوصل إلى اتفاق بين المقاومة الفلسطينية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتأمين الحماية لأفراد القسام المرافقين للبعثة، ضمانا لتنفيذ المهمة الإنسانية داخل المدينة.

وكانت كتائب القسام قد أسرت الجندي هدار غولدن، مطلع أغسطس/آب 2014، بعد اشتباك مسلح دار بين عدد من أفرادها وقوة من الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة رفح، أسفر عن قتل وجرح عدد من الجنود وفقدان آخرين.

وغولدن من مواليد 18 فبراير/شباط 1991، وكان ملازما ثانيا في لواء جفعاتي بالجيش الإسرائيلي.