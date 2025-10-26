بالفيديو “حتى زيارة الموتي لا نستطيعها”: يبحثون عن جثث أبنائهم وسط الركام في غزة

الملحمة متواصلة في قطاع غزة، فلا الألم ينتهي ولا المعاناة تقصر ولا حتى زيارة الشهداء والمفقودين خلال حرب الإبادة التي شهدها القطاع أصبحت ممكنة.

حسب تقديرات السلطات الصحية في القطاع هناك أكثر من 10 آلاف جثة تقبع تحت الركام والأنقاض ومنذ توقف القصف لم تسفر الجهود الشعبية المتواصلة بأقل الإمكانيات عن استخراج إلا أقل القليل.

300 جثمان فقط بينما الآلاف من الشهداء لا زالت جثثهم بحاجة إلى النبش والانتشال من تحت الأنقاض ليتمكن أقاربهم من دفن رفاتهم في مقابر معروفة ليزوروها.

لكن هذا الأمر يعد ترفا في غزة، “حتى زيارة الموتى لا نستطيعها” هذا الرجل فقد 19 فردا من أسرته واولاده ولا زال يبحث عنهم بعد نحو عامين دون كلل.

حتى المقابر في غزة لم تسلم من جنود الاحتلال فقد نبشوا القبور وعبثوا بجثث الموتى ولم يتركوا حرمة إلا انتهكوها، وهكذا فعلوا في مقبرة بيت لاهيا شمالي القطاع.

ويسري اتفاق السلام الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن مع استمرار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتسليم جثث الأسرى الإسرائيليين والبحث عن البقية بينما تواصل إسرائيل انتهاكاتها للاتفاق.

وأصيب 4 فلسطينيين، مساء السبت، إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة بوصول 4 مصابين جراء استهداف طائرة مسيَّرة إسرائيلية سيارة قرب النادي الأهلي في النصيرات.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن القصف استهدف أحد أفراد حركة “الجهاد الإسلامي”، مدعيا أنه كان يخطط لتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش في الفترة القريبة.