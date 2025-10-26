بعد إطلاق سراحه بطريق الخطا.. الشرطة البريطانية توقف طالب لجوء مدان بالتحرش

أوقفت الشرطة البريطانية، الأحد، طالب لجوء مدانا بارتكاب جرائم جنسية، أثارت موجة من الاحتجاجات المناهضة للهجرة، بعدما أُطلق سراحه عن طريق الخطأ في خطوة أحرجت السلطات البريطانية.

وأفادت شرطة العاصمة لندن بأن عناصر أمن أوقفوا هادوش كيباتو، وهو طالب لجوء من إثيوبيا، في شمال لندن صباح الأحد، بعد نحو 48 ساعة على إطلاق سراحه عن طريق الخطأ من سجن يبعد مسافة 48 كيلومترا من لندن.

من جانبه، أفاد رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر بأنّه سيتمّ ترحيل كيباتو فورا، وأشاد بجهود الشرطة في اعتقاله بسرعة.

وقال ستارمر في منشور على منصة إكس “أمرنا بإجراء تحقيق لتحديد ملابسات ما حدث. علينا أن نتأكد من عدم تكراره”.

Hadush Kebatu has been arrested and will be deported. Officers have worked quickly and diligently to bring him back into custody. We have ordered an investigation to establish what went wrong. We must make sure this doesn't happen again. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 26, 2025

وقضى كيباتو (38 عاما) الشهر الأول من الحكم الصادر بسجنه لمدة عام، بعد إدانته بالاعتداء جنسيا على مراهقة وامرأة، وكان من المقرر أن يتم ترحيله عندما ارتكبت مصلحة السجون الخطأ الجمعة وأفرجت عنه.

وأدت قضية كيباتو في وقت سابق من هذا العام إلى خروج مظاهرات مناهضة للهجرة في إيبينغ (شمال شرق لندن)، حيث كان كيباتو يقيم، احتجاجا على تخصيص فنادق لطالبي اللجوء، ثم امتدت إلى عدة مدن في إنجلترا.

“معلومات من العامة”

وقال جيمس كونواي، قائد فريق الشرطة البريطانية، التي تولت البحث عن كيباتو، إن “معلومات من العامة” قادت الشرطة إلى حي “فنسبري بارك” في لندن حيث تم العثور على كيباتو.

وناشدت الشرطة السبت كيباتو تسليم نفسه بعدما ذكرت تقارير أنه بدا مرتبكا ومترددا في مغادرة السجن في منطقة “تشيلمسفورد” في شرق إنجلترا.

وقال سائق توصيل إنه رأى كيباتو يعود عدة مرّات فيما بدا “الإرباك الشديد” واضحا عليه ليعيده الموظفون ويدلّوه على مكان محطة القطارات.

وأضاف السائق، في مقابلة مع شبكة “سكاي نيوز”، إنه رأى كيباتو خارج السجن يسأل “إلى أين أذهب؟ ماذا أفعل؟”.

وكانت الشرطة أوقفت كيباتو في يوليو/تموز الماضي بعدما حاول عدة مرات تقبيل فتاة تبلغ 14 عاما من العمر، ووجه إليها تعليقات جنسية. كما تحرّش بامرأة بالغة عندما تدخلت لوضع حد لتحرشه بالمراهقة.

ضجة سياسية

وكان نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي قال إنه شعر “بالفزع” بسبب الخطأ الذي حدث في سجن تشيلمسفورد.

وسارع نايجل فاراج زعيم حزب الإصلاح المعادي للمهاجرين بالتعليق على الخطأ قائلا “مرتكب الاعتداء الجنسي على المهاجرين في فندق إيبينغ يتجول الآن في شوارع إسكس.. بريطانيا محطمة”.

وفي السياق قال كريس فيلب، المسؤول عن ملف الداخلية في حزب المحافظين، “هذا الرجل الحقير مهاجرٌ غير شرعي، وكان ينبغي ترحيله فور وصوله”.