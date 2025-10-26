ترامب: فخور بما قمنا به لإنقاذ الأرواح وخاصة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة (شاهد)

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بالجهود التي أدت إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وساهمت في الوصول إلى هذه النتائج.

جاء ذلك خلال حضوره توقيع اتفاق وقف إطلاق نار بين تايلاند وكمبوديا أثناء زيارته إلى ماليزيا ضمن أولى محطاته الأسيوية الثلاث.

وأكد ترامب أن “الشرق الأوسط أصبح يعرف السلام الآن”. كما أعرب عن فخره بالتوصل إلى “وقف إطلاق النار في قطاع غزة”، وما تم القيام به “من أجل إنقاذ الأرواح وخاصة اتفاق وقف إطلاق النار بغزة”.

قوات لدعم الاستقرار

وفيما يخص الدعم الدولي للاتفاق، كشف ترامب أن 59 دولة شاركت في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن “العديد منها -ومن بينها إندونيسيا– مستعدة لإرسال قوات لدعم الاستقرار هناك”، مؤكداً أن هذا التعاون الدولي يعكس أهمية الاتفاق ونجاحه.

وبعد عامين من العدوان الإسرائيلي، توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق يوقف الإبادة في غزة، ويفرج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، إضافة إلى 1968 أسيرا فلسطينيا، استنادا إلى خطة وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم التوقيع عليها في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وتسببت هذه الحرب التي دعمتها أمريكا، في استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 170 ألفا آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.