ترامب ردا على سؤال من صحفية: هذا ليس من شأنك (فيديو)

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرد على سؤال صحفية حول إمكانية مناقشة وضع الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، قائلاً بحدة “هذا ليس من شأنك”.

جاء ذلك خلال لقائه نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، على هامش قمة آسيان في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وكان السؤال موجهاً إلى ترامب، حول ما إذا كان سيتناول مع لولا دا سيلفا، قضية بولسونارو المسجون، فردّ بإيجاز قائلاً “هذا الأمر لا يخصك”، دون تقديم أي توضيحات إضافية.

ويأتي تصريح ترامب بعد أكثر من شهر من صدور حكم المحكمة العليا في البرازيل بسجن بولسونارو 27 عاماً، بتهمة التخطيط لانقلاب بهدف البقاء في السلطة عقب خسارته انتخابات عام 2022، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً داخل البرازيل وخارجها.

وفي وقت سابق، هاجم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحكم القضائي ضد بولسونارو، معتبراً أنه “حملة اضطهاد سياسية”، ومؤكداً أن الولايات المتحدة “سترد بما يتناسب مع حجم هذا الاستهداف”.