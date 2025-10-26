الأخبار|أمريكا

ترامب يحذر حماس من تبعات التأخر في إعادة جثامين الأسرى

epa12442437 US President Donald Trump speaks during a cabinet meeting at the White House, in Washington, DC, USA, 09 October 2025. US President Donald Trump announced that Israel and Hamas have agreed to the first phase of a Gaza peace plan, which includes the release of Israeli hostages and Palestinian prisoners, the withdrawal of Israeli forces, and the delivery of humanitarian aid to Gaza. EPA/SAMUEL CORUM / POOL
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (الأوروبية)
Published On 26/10/2025

حفظ

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من تبعات التأخر في إعادة جثامين الأسرى من غزة، ومن بينهم أمريكيان، مشيرا إلى أن الدول المشاركة في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة “ستتخذ إجراءات” إذا لم تنفذ الحركة التزاماتها.

وقال الرئيس الأمريكي في منشور على منصة “تروث سوشيال” السبت، إن “السلام القوي” الذي تحقق في الشرق الأوسط يملك فرصة حقيقية لأن يكون دائما.

وأوضح أن بعض الجثامين يصعب الوصول إليها، “لكن هناك أخرى يمكن لحماس إعادتها الآن، ولسبب ما لم تفعل ذلك بعد”، مضيفا أن الأمر قد يكون مرتبطًا بعملية نزع سلاحها.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن مبدأ “المعاملة العادلة للطرفين” يسري فقط في حال التزام كل طرف بواجباته، قائلاً “لنر ما الذي ستفعله حماس خلال الـ 48 ساعة القادمة، فأنا أتابع الوضع عن كثب”.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تراقب التطورات الميدانية لضمان صمود التفاهمات التي وصفها بأنها “أعظم إنجازات السلام في الشرق الأوسط منذ عقود”.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان