ترامب يحذر حماس من تبعات التأخر في إعادة جثامين الأسرى

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من تبعات التأخر في إعادة جثامين الأسرى من غزة، ومن بينهم أمريكيان، مشيرا إلى أن الدول المشاركة في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة “ستتخذ إجراءات” إذا لم تنفذ الحركة التزاماتها.

وقال الرئيس الأمريكي في منشور على منصة “تروث سوشيال” السبت، إن “السلام القوي” الذي تحقق في الشرق الأوسط يملك فرصة حقيقية لأن يكون دائما.

وأوضح أن بعض الجثامين يصعب الوصول إليها، “لكن هناك أخرى يمكن لحماس إعادتها الآن، ولسبب ما لم تفعل ذلك بعد”، مضيفا أن الأمر قد يكون مرتبطًا بعملية نزع سلاحها.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن مبدأ “المعاملة العادلة للطرفين” يسري فقط في حال التزام كل طرف بواجباته، قائلاً “لنر ما الذي ستفعله حماس خلال الـ 48 ساعة القادمة، فأنا أتابع الوضع عن كثب”.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تراقب التطورات الميدانية لضمان صمود التفاهمات التي وصفها بأنها “أعظم إنجازات السلام في الشرق الأوسط منذ عقود”.