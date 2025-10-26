ترامب يعلن زيادة الجمارك على البضائع الكندية بسبب إعلان

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب السبت عزمة رفع الرسوم الجمركية على واردات السلع الكندية بنسبة 10% إضافية بسبب إعلان تلفزيوني مناهض للرسوم الجمركية بثته مقاطعة أونتاريو الكندية.

واستخدم الإعلان كلمات الرئيس الأسبق رونالد ريغان لانتقاد الرسوم الجمركية الأمريكية الأمر الذي أغضب ترامب ليعلن من على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه إلى ماليزيا أنه سينهي المحادثات التجارية مع كندا.

وكان رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد قد قال إنه سيسحب الإعلان بعد عطلة نهاية الأسبوع لكن الإعلان عرض الجمعة خلال المباراة الأولى من بطولة نهائيات كأس العالم للبيسبول.

وقال ترامب في منشور مطول على منصته تروث سوشيال “كان من المفترض سحب إعلانهم، على الفور، لكنهم سمحوا بعرضه الليلة الماضية خلال بطولة العالم للبيسبول، مع علمهم بأنه كان احتيالا”.

وأضاف: “بسبب تحريفهم الخطير للحقائق، وعملهم العدائي، أنا أزيد التعريفة الجمركية على كندا بنسبة 10% فوق ما يدفعونه حاليا”.

وتعرض الاقتصاد الكندي لأضرار كبيرة بسبب رسوم ترامب الجمركية، ويحاول رئيس الوزراء الكندي مارك كارني العمل مع ترامب لخفضها.

ويذهب أكثر من 75% من إجمالي الصادرات الكندية بشكل عام إلى الولايات المتحدة، وتعبر الحدود سلع وخدمات بقيمة تقارب 3 مليارات دولار أمريكي يوميا.