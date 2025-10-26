حريق هائل بمستودع نفط في العراق يسفر عن وفاة شخص و4 إصابات (شاهد)

أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، وفاة موظف بشركة نفط البصرة في محافظة البصرة جنوب بغداد، وتسجيل أربع إصابات جراء حريق اندلع في مستودع “زبير 1”.

وذكرت الوزارة في بيان أن الحادث وقع، صباح اليوم، نتيجة “تسرُّب في إحدى منظومات الغاز”، وتحديدا في منظومة الضخ القديمة، مما أسفر عن حريق في المنظومة.

وأضاف البيان أنه “على الفور استنفرت فرق السلامة والإطفاء في القطاع النفطي ومحافظة البصرة وجميع الجهات الساندة للسيطرة على الحريق”. وأشارت الوزارة إلى السيطرة على منطقة الحريق جزئيا، في حين لا تزال جهود الإطفاء الكامل مستمرة.

ولفتت الوزارة إلى أن الإحصاء الأولي للحادث يشير إلى حالة وفاة واحدة لموظف في شركة نفط البصرة و4 إصابات.

ونوهت الوزارة إلى أن “هذه الحوادث تحتاج إلى وقت للسيطرة التامة عليها وإطفائها بشكل كامل”، موضحة أنه سيتم إعلام الرأي العام بالمستجدات لاحقا.

يُذكر أن الأغلبية العظمى من صادرات النفط الخام العراقية، التي تتجاوز 3.2 ملايين برميل يوميا، تُشحن من الحقول النفطية جنوبي البلاد عبر الموانئ المطلة على الخليج إلى الأسواق العالمية.