حزب العمال الكردستاني يعلن سحب قواته من تركيا ويدعو أنقرة إلى سلام دائم (فيديو)

أعلن حزب العمال الكردستاني سحب جميع قواته من الأراضي التركية إلى شمال العراق، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى تجنب الصدامات وتمهيد الطريق أمام عملية سلام شاملة مع أنقرة.

وتداولت وسائل إعلام، مشاهد من اجتماع حزب العمال الكردستاني الذي أعلن خلاله سحب قواته بالكامل من الأراضي التركية إلى شمال العراق.

وفي بيان نشرته وكالة “فرات” للأنباء المقرَّبة من الأكراد، اليوم الأحد، قال الحزب إنه بدأ عملية الانسحاب “تحسُّبا لاحتمال وقوع صدامات وإزالة الأرضية لأي أحداث غير مرغوب فيها”، مضيفا أن الخطوة تأتي في إطار التزامه بخيار الحل السياسي بعد عقود من النزاع المسلح.

وأشارت الوكالة إلى أن 25 مقاتلا، بينهم 8 نساء، شاركوا في مراسم رمزية أقيمت بجبل قنديل شمالي العراق، بحضور مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، حيث ظهرت خلفهم صورة مؤسس الحزب عبد الله أوجلان.

40 عاما من القتال

ويأتي هذا التطور بعد إعلان الحزب حل نفسه في مايو/أيار الماضي، استجابة لدعوة أوجلان، عقب أكثر من 40 عاما من القتال ضد القوات التركية، الذي أسفر عن مقتل نحو 50 ألف شخص.

ودعا الحزب في بيانه السلطات التركية إلى اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لضمان استمرار عملية السلام، مشددا على ضرورة إصدار قانون عفو خاص بمقاتليه، وفتح المجال أمام مشاركتهم في الحياة السياسية والديمقراطية.

وكان مقاتلو الحزب قد نظموا، في يوليو/تموز الماضي، مراسم لإلقاء السلاح في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، حيث أحرق 30 مقاتلا أسلحتهم فيما وُصفت بأنها “عملية ديمقراطية تاريخية”.

صفحة جديدة

وخلال السنوات العشر الأخيرة، تمركز معظم مقاتلي الحزب في المناطق الجبلية بشمال العراق، حيث تواصل تركيا منذ أكثر من 25 عاما تنفيذ عمليات عسكرية ضدهم من قواعدها المنتشرة هناك.

ويأمل الأكراد أن تسهم هذه الخطوة في فتح صفحة جديدة مع أنقرة، تمهّد لتسوية سياسية دائمة تضمن حقوقهم الثقافية والسياسية داخل تركيا، حيث يشكلون نحو 20% من سكان البلاد البالغ تعدادهم 85 مليون نسمة.