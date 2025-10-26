خليل الحية: سلاحنا مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان.. وسنسلّم مقاليد إدارة غزة

أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، خليل الحية، أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه رغم مرور عامين على الحرب، مشيرا إلى أن الخروق الإسرائيلية المتكررة تُقلق السكان وتهدد بتقويض الاتفاق القائم.

وأوضح الحية في تصريحات للجزيرة، أمس السبت، أن حجم المساعدات التي تدخل القطاع لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية، داعيا الوسطاء إلى التدخل العاجل.

وقال إن غزة تحتاج إلى 6 آلاف شاحنة مساعدات يوميا، بينما ما يصل فعليا لا يتجاوز 600 شاحنة. وأضاف أن الاحتلال يعطل دخول بعض المواد الحيوية وكأن الحرب لم تتوقف بعد.

ملف الأسرى

وفيما يتعلق بملف الأسرى، أكد الحية أن القضية وطنية بامتياز، وأن الحركة تسعى لإنهاء معاناة جميع الأسرى، كاشفا أن الاحتلال يتعنت في الإفراج عن بعض الأسماء، وأن الجهود في هذا الملف لا تزال مستمرة.

وأشار إلى أن الحركة سلَّمت حتى الآن 17 من أصل 28 جثة لأسرى الاحتلال، إضافة إلى 20 أسيرا إسرائيليا عقب وقف إطلاق النار بـ72 ساعة.

إدارة القطاع

كما أعلن الحية قبول حماس بوجود قوات أممية للفصل ومراقبة وقف إطلاق النار ومتابعة الحدود، موضحا أن هناك توافقًا مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية على أن تتولى الهيئة الأممية مهمة إعادة إعمار القطاع.

وأضاف “سنسلّم كل مقاليد الإدارة في غزة للجنة الإدارة بما فيها الأمن، ولا تحفُّظ لدينا على أي شخصية وطنية لإدارة القطاع”.

الانتخابات

وفي الشأن السياسي، شدَّد الحية على أن “حماس تريد الذهاب إلى الانتخابات كخطوة لإعادة توحيد الصف الوطني”، مؤكدًا “نحن شعب واحد ونريد سلطة وحكومة واحدة”.

كما أشار إلى أنه أبلغ المسؤولَين الأمريكيَّين ويتكوف وكوشنر، خلال لقاءات سابقة، بأن “الرئيس ترامب قادر على لجم الاحتلال الإسرائيلي”، مضيفا أن حماس تنشد الاستقرار وتسعى لحل سياسي عادل.

وقال الحية إن استهداف الاحتلال للدوحة شكَّل “فشلا ذريعا وغير مسبوق في تاريخ إسرائيل“، مؤكدا أن سلاح المقاومة “مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان، وإذا انتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة”.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال بوضوح إن الحرب انتهت، مضيفا “كل يوم نسمع تصريحات أمريكية تؤكد أن الحرب انتهت، ولن نعطي الاحتلال أي ذريعة لاستئنافها”.