دماء في الفاشر.. ضحايا مدنيون جراء المعارك ومقتل ممرض بقصف مستشفى

أفادت مصادر للجزيرة مباشر بمقتل وإصابة عدد من المدنيين في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، جراء اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، عقب إعلان الأخيرة سيطرتها على مقر الفرقة السادسة مشاة في المدينة.

وقال مسؤولون محليون إن دخول قوات الدعم السريع إلى مقر الفرقة لا يعني سقوط مدينة الفاشر، مؤكدين استمرار تمركز وحدات من الجيش داخل عدد من المواقع الحيوية.

مقتل ممرض

وفي السياق، أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل ممرض وإصابة 3 أفراد من الطواقم الطبية، إثر قصف متعمَّد شنته قوات الدعم السريع على مستشفى الفاشر التعليمي، ووصفت الشبكة الهجوم بأنه “جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني”.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالتحرك العاجل لحماية المدنيين في المدينة، التي تتعرض منذ فجر اليوم لقصف مكثف بالصواريخ الموجهة، داعية منظمة الصحة العالمية إلى التدخل لحماية الفرق الطبية والمرافق الصحية التي أصبحت هدفا مباشرا للهجمات المتكررة.

وتُعَد الفاشر مركزا أساسيا للعمليات الإنسانية في ولايات إقليم دارفور الخمس، وتخضع منذ 10 مايو/أيار 2024 لحصار تفرضه قوات الدعم السريع، وسط تحذيرات دولية من تداعيات كارثية على المدنيين.