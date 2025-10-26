غارات إسرائيلية جنوب لبنان تؤدي لمقتل 2 وإصابة آخر

لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب آخر مساء السبت بعدما شنت إسرائيل غارتين استهدفتا سيارة ودراجة نارية في جنوب لبنان.

وبذلك ترتفع حصية القتلى في سلسلة ضربات إسرائيلية مماثلة الى ثمانية أشخاص خلال 3 أيام فقط حسب إحصاءات وزارة الصحة اللبنانية.

وتواصل اسرائيل شنّ غارات جوية جنوب لبنان متذرعة بأنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في حزب الله وتتهمهم بنقل معدات عسكرية ومحاولة إعادة بناء قدرات الحزب.

أما الجيش الإسرائيلي فقال إنه قتل زين العابدين حسين فتوني، قائلا إنه كان “قياديا في الوحدة المضادة للدروع في قوة الرضوان” التابعة لحزب الله.

#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على قائد في منظومة الصواريخ المضادة للدروع في وحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله والذي كان يهم بمحاولات اعادة إعمار بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان 🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة جبشيت في جنوب لبنان وقضى على الإرهابي المدعو زين العابدين حسين… pic.twitter.com/vLBUuh6IhG — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 25, 2025

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه على منصة إكس أن الجيش “قضى على قائد في منظومة الصواريخ المضادة للدروع في وحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله والذي كان يهم بمحاولات اعادة إعمار بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان”.

وكثفت اسرائيل وتيرة ضرباتها هذا الأسبوع، وقتل شخصان الجمعة جراء غارتين اسرائيليتين جنوبي البلاد.

وأسفرت سلسلة غارات نفذها الجيش الإسرائيلي الخميس على جنوب البلاد وشرقها عن مقتل 4 اشخاص بينهم مسنة.

وأنهى اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني بوساطة أميركية وفرنسية، الحرب التي استمرت أكثر من عام كامل بين اسرائيل وحزب الله.

ونص الاتفاق على انسحاب الحزب من جنوب نهر الليطاني إلى مسافة حوالى 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان على الأجهزة الرسمية.