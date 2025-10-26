فنان فلسطيني: 3 كلمات أتمنى أن تختفي من معاجم اللغة العربية (شاهد)

قال الفنان الفلسطيني محمود زعيتر إنه يتمنى أن تختفي من معاجم اللغة العربية 3 كلمات تجسد معاناة الفلسطينيين في الحرب، هي “النزوح” و”التهجير” و”الهجرة”، واصفا إياها بأنها أكثر المصطلحات وجعا في ذاكرة الغزيين.

وأوضح زعيتر، الذي اشتهر بمقاطعه المؤثرة على المنصات الرقمية خلال الحرب على غزة، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن أكثر ما آلمه هو “الموت والفقد”، مؤكدا أن الفقد والحرمان “شيء خرافي لا يُحتمل”، وأن الغزي “دفع من دمه وماله وحياته وكرامته ثمن هذه المأساة”.

محمود زعيتر: 3 كلمات أتمنى أن تختفي من معاجم اللغة العربية #هاشتاج pic.twitter.com/SjbqF8qrh2 — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) October 26, 2025

بكى أمام الكاميرا

وأضاف أن مشهد تدمير شارع صلاح الدين في غزة كان من اللحظات التي لم يتمالك فيها نفسه وبكى أمام الكاميرا، مشيرا إلى أن “شبح النزوح والتهجير يلاحق الناس حتى داخل بيوتهم”، وأن فكرة إعادة توطينهم تُعامل وكأنهم “قطع شطرنج تُنقل من مكان إلى آخر دون إحساس بإنسانيتهم”.

وختم زعيتر حديثه قائلا “نحن متمسكون ببلدنا رغم أن الوجع فيها لا يُطاق، لكنها وطننا الذي وضع الله حبّه في قلوبنا”.