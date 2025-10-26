نتنياهو: سياساتنا الأمنية تُحدَّد داخليا.. ولا نخضع لإملاءات من واشنطن (شاهد)

زعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن إسرائيل دولة مستقلة، وأن سياساتها الأمنية تُحدَّد داخليا وليست خاضعة لأي إملاءات من واشنطن.

ووصف نتنياهو، اليوم الأحد، خلال افتتاح جلسة الحكومة “الادعاءات” بشأن سيطرة الإدارة الأمريكية على السياسة الإسرائيلية أو العكس بأنها “سخيفة”.

وشدَّد على أن “العلاقات بين البلدين تقوم على شراكة استراتيجية تعزز التعاون العملياتي، كما تجلى في الجزء الثاني من عملية ضرب إيران، وجهود تحرير المختطفين من غزة وإعادة القتلى”.

“سنحمي أنفسنا بقدراتنا”

وأضاف “إسرائيل سترد على أي هجمات ضدها وفق تقديرها، كما فعلت في لبنان وأخيرا في غزة، حيث ألقت 150 طنا من القنابل على عناصر حماس بعد هجوم على جنودها”، مؤكدا أن الدولة تحدد بنفسها القوى غير المقبولة لديها، وأن هذا المبدأ يحظى بقبول الولايات المتحدة.

واختتم نتنياهو بالقول “إسرائيل دولة مستقلة. سنحمي أنفسنا بقدراتنا، وسنستمر في التحكم بمصيرنا”.