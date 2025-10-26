“نتنياهو مصمم على تخريب عملية السلام ومواجهته حاليا مع ترامب”: منير شفيق

أوضح المفكر الفلسطيني منير شفيق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لتدمير عملية السلام واتفاق غزة الأخير مضيفا أنه دخل حاليا في خط صراع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يرى أنه نجح في الوصول إلى وقف لإطلاق النار ويريد استثمار ذلك الأمر.

وفي مقابلة السبت مع المسائية على الجزيرة مباشر قال شفيق “الآن هناك خطان يتصارعان في الوضع الفلسطيني حاليا، خط نتنياهو الذي يريد أن ينسف كل ما تم الاتفاق عليه في وقف إطلاق النار ولا يجد حياة له إلا بالعودة إلى الحرب والتأزيم، بينما ترامب حصد مكاسب كثيرة من نجاح المرحلة الأولى من مشروعه”.

د. منير شفيق: التناقض بين ترامب ونتنياهو هو عنوان المرحلة القادمة pic.twitter.com/DxU2Ck0rfq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 25, 2025

وأضاف شفيق أن ترامب يريد استثمار ذلك “وأنه دعى إلى مؤتمر عالمي ويريد أن يكرس هذا النجاح وبالتالي فهذا التناقض القائم بين نتنياهو وترامب هو الذي سيصبغ المرحلة المقبلة بطابعه”.

وأشار شفيق إلى أنه في حال ترك الأمر لنتنياهو فإنه يمارس الضغوط على ترامب حتى يقضي على مشروعه تماما ليعود إلى فرض الحرب مرة أخرى.

وخلص شفيق إلى أنه يرى أن “الصراع الآن الذي يجب أن يحسم هو هل يخضع نتنياهو لترامب ويسهل عليه إنجاح مشروعه أم سينجح نتنياهو في أن يسوق ترامب للخضوع لمشروعه هو والعودة للحرب”.