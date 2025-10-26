ويكيبيديا تترنح في مواجهة صعود الذكاء الاصطناعي

مع صعود الذكاء الاصطناعي وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي، تواجه موسوعة “ويكيبيديا” صعوبات متزايدة في الحفاظ على عدد زوارها، بعدما ظلت نحو عقدين مصدرا رئيسيا من مصادر المعلومات على الإنترنت، وقد لوحظت هذه الظاهرة من قِبل مؤسسة “ويكيميديا”، الجهة التي تستضيف الموسوعة الحرة.

وأفاد تقرير نشرته مجلة “لوبوان” الفرنسية أن الموقع يشهد منذ أشهر انخفاضا مستمرا في عدد الزيارات، مما يعكس تحوُّلا أعمق في طريقة بحث الناس عن المعلومات واستهلاكهم لها في العصر الرقمي.

وصرَّح المدير التنفيذي لمؤسسة “ويكيميديا” مارشال ميلر، في تدوينة نُشرت يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول، بأن “المستخدمين يقضون وقتا أطول على منصات التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث، والشات بوتس المعتمدة على الذكاء الاصطناعي للوصول إلى المعلومات”.

موسوعة حرة

وأوضح أن هذا يشكل خطرا على استمرارية الموسوعة، ويهدد “النموذج الاقتصادي التي تعتمد عليه “ويكيبيديا”. وأضاف “تراجع الزيارات يعني أن عددا أقل من المتطوعين سيتمكنون من تطوير المحتوى وإثرائه، وأن عدد المتبرعين الذين يدعمون هذا العمل سيتناقص أيضا”، وذلك لكون موسوعة ويكيبيديا موسوعة حرة وتطوعية.

وأضاف ميلر “حتى وإن لم يعد بعض المستخدمين يزورون ويكيبيديا مباشرة للبحث عن المعلومات، فإن الموسوعة لا تزال تمثل واحدة من أهم قواعد البيانات التي تعتمد عليها الأدوات الحديثة لنشر المعرفة”.

وأوضح أن المشكلة تكمن في أن كثيرا من برامج الذكاء الاصطناعي لا تفصح عن الصفحة الأصلية التي أُخذت منها المعلومات، ولا تمنح ويكيبيديا حقها في الإشارة أو الظهور.

تراجع حركة الزوار

وأشار تقرير “لوبوان” إلى أن هذا التراجع في حركة الزوار قد يؤثر سلبا في جودة المحتوى “الموثوق والمُراجَع بدقة من قِبل البشر”، الذي تقدّمه الموسوعة مجانا، وقد يؤدي انخفاض عدد الزوار إلى تراجع دقة المعلومات وثرائها، مما قد ينعكس على جودة المعلومات التي توفرها أنظمة الذكاء الاصطناعي المعتمدة جزئيا على هذا المحتوى.

ولتجنب هذا التدهور، دعا ميلر نماذج الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي التي تستخدم محتوى ويكيبيديا إلى “تشجيع المستخدمين على زيارة الموقع مباشرة”.

وأضاف “على هذه المنصات أن تشير بوضوح إلى مصادرها، وأن تتيح للمستخدمين مزيدا من الوسائل للاطلاع على هذه المصادر والتفاعل معها”، مؤكدا أن تعزيز الشفافية في مصادر المعلومات هو السبيل للحفاظ على منظومة المعرفة الحرة والتطوعية التي تمثلها ويكيبيديا.

مواجهة التحديات

واتخذت مؤسسة “ويكيميديا” إجراءات عدة لمواجهة التحديات التي تواجهها الموسوعة، منها وضع سياسات وإطارات دقيقة للجهات التي تعيد تدوير المعلومات المنشورة واستخدامها، أيضا تطوير فرق مهمتها ابتكار الأفكار والأساليب التي تحسّن تجربة القارئ وسهولة الاستخدام والبحث عن الموقع.

وركزت على تحسين تجربة التحرير عبر الهواتف المحمولة للمبتدئين، وتشجيع الجيل القادم من المتطوعين.

ومن بين الإجرءات أيضا، ابتكار مشروع “فيوتشر أودينس” (جمهور المستقبل) الذي يتناول أساليب مبتكرة لنشر المعرفة المجانية للجمهور الأصغر سنا عبر منصات مثل يوتيوب وتيك توك وروبلوكس وإنستغرام، باستخدام الفيديوهات والألعاب والشات بوتس الذكية.