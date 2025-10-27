أول خطاب للبرهان عقب إعلان “الدعم السريع” سيطرتها على الفاشر (فيديو)

قال رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إن قواته قادرة على تحقيق النصر، وإنها “تستطيع أن تقلب الطاولة وتعيد الأرض التي دنسها الخونة إلى حضن الوطن”.

وأضاف البرهان في كلمة متلفزة، اليوم الاثنين، أن القيادة العسكرية عازمة على “الاقتصاص لكل الشهداء ومحاسبة هؤلاء المجرمين” والمسؤولين عما جرى في مدينة الفاشر، مشيرا إلى أن مغادرة القيادة الميدانية للمدينة جاءت بسبب التدمير الممنهج الذي تعرضت له.

وأكد رئيس مجلس السيادة أن الشعب السوداني وقواته المسلحة سينتصران، وتعهّد بملاحقة الضالعين ومعاقبتهم على ما قاموا به في الفاشر.

واعترف الجيش السوداني بالانسحاب من مقر الفرقة السادسة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، في حين أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مقر الفرقة، وقالت إنها ألحقت خسائر فادحة في صفوف الجيش السوداني خلال معاركها للسيطرة على المدينة الواقعة غربي السودان.

ورغم إعلان الجيش السوداني أنه يواصل تصديه لهجمات الدعم السريع على الفاشر في 5 محاور، فقد سارع الباشا طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع، إلى تأكيد سيطرة قوات الدعم على المدينة.