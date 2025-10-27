إنستغرام يطلق ميزة جديدة للمستخدمين بشأن مقاطع “الريلز”

أعلنت منصة “إنستغرام” إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين العودة إلى جميع مقاطع “الريلز” التي شاهدوها سابقا، دون الحاجة إلى حفظها يدويا.

وقال آدم موسري، رئيس منصة إنستغرام، عبر حسابه الرسمي “يمكنك الآن رؤية كل الريلز التي شاهدتها على الإطلاق في مكان واحد منظم”.

وأضاف أن المنصة ابتكرت أدوات متقدمة لتنظيم السجل، تتيح ترتيب المحتوى من الأقدم إلى الأحدث أو العكس، والبحث ضمن نطاق زمني محدد، إضافة إلى إمكانية تصفية النتائج للعثور على “الريلز” المنشورة من حساب معيَّن فقط.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تحديثات المنصة الأخيرة، التي شملت مبادرات لدعم المبدعين، مثل إطلاق جائزة “الخواتم” الشهر الماضي لتكريم صنّاع المحتوى المتميزين على إنستغرام.