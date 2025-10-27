الذكاء الاصطناعي يعيد تعريف مستقبل الأخبار (فيديو)

نشرت وحدة الذكاء الاصطناعي في قناة الجزيرة مباشر حلقة جديدة من سلسلة (بودكاست الذكاء الاصطناعي) بعنوان “كيف سنتابع الأخبار في المستقبل؟!”.

وتناولت الحلقة التحولات العميقة التي تشهدها صناعة الإعلام، مع دخول تقنيات الواقعيَن الافتراضي والمعزز إلى غرف الأخبار في أنحاء العالم.

الأخبار بطريقة تفاعلية

وفي غضون ذلك، أعلنت شبكة “سي بي إس أتلانتا” الأمريكية إنشاء أستوديو جديد يستخدم تقنيات الواقعَين المعزز والافتراضي لتقديم الأخبار بطريقة تفاعلية ثلاثية الأبعاد، تتيح للمشاهد أن يعيش تفاصيل الحدث ويشعر بوقعه الإنساني، في نقلة يرى الخبراء أنها ستجعل من المتلقي جزءا من المشهد الإخباري نفسه.

وخلال الحلقة، قدَّم المذيع الافتراضي حوارا تفاعليا بشأن مستقبل الصحافة، مستعرضا مع ضيفه الافتراضي دراسة حديثة من معهد جورجيا للتكنولوجيا، هدفت إلى فهم كيفية جعل الأخبار تجربة غامرة يعيشها الجمهور داخل القصة بدلا من متابعتها من الخارج.