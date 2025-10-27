الذهب يتراجع في الأسواق العالمية.. كيف انعكس على الأسعار في مصر؟

سجلت أسعار الذهب تراجعاً حاداً بنسبة 2% اليوم الاثنين، مع تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل آمال بانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، فيما يترقب المستثمرون اجتماعات حاسمة لعدد من البنوك المركزية هذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2% ليصل إلى 4029.69 دولاراً للأوقية، بعدما كان قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4381.21 دولاراً في 20 أكتوبر/تشرين الأول، بدعم من توقعات خفض الفائدة الأمريكية وتزايد الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية. ومنذ ذلك الحين، تراجع المعدن الأصفر بأكثر من 5%.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.3% إلى 4042.80 دولاراً للأوقية، في وقت شهدت فيه الأسهم الآسيوية ارتفاعاً بدعم من مؤشرات على انفراجة وشيكة في المفاوضات التجارية بين بيجين وواشنطن، ما عزز شهية المخاطرة في بداية أسبوع حافل بقرارات نقدية ونتائج مالية مرتقبة.

أسعار الذهب في مصر

وشهدت أسعار الذهب في مصر تراجعاً طفيفاً خلال تعاملات مساء اليوم، حيث سجّل عيار (24) نحو 6208 جنيهات للغرام، فيما بلغ عيار (21) 5430 جنيهاً، وسجّل عيار (18) نحو 4653 جنيهاً.

أما سعر أوقية الذهب فقد بلغ 193020 جنيهاً، في حين سجّل الجنيه الذهب نحو 43440 جنيهاً، وسط ترقب المتعاملين لاتجاهات الأسعار العالمية وقرارات البنوك المركزية بشأن الفائدة خلال الأسبوع الجاري.

اتفاق مرتقب بين الولايات المتحدة والصين

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في “يو.بي.إس”، إن “احتمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، يدعم الأصول عالية المخاطر ويضغط على الذهب، إلا أن أي خفض محتمل في الرسوم الجمركية قد يفسح المجال أمام الاحتياطي الفيدرالي لإجراء خفض أكبر في أسعار الفائدة”.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده والصين “على وشك التوصل” إلى اتفاق تجاري، عقب محادثات أجراها كبار المسؤولين الاقتصاديين من الجانبين، تمهيداً للقاء مرتقب بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية نهاية الأسبوع الجاري.

ويرجّح أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه يوم الأربعاء، في ضوء بيانات التضخم الأخيرة التي جاءت دون التوقعات، بينما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس المجلس جيروم باول لمعرفة ملامح المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

ويُعتبر الذهب من الأصول التي تستفيد عادة من بيئة الفائدة المنخفضة، إذ لا يدر عائداً ثابتاً مقارنة بالأدوات المالية الأخرى.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 2.3% إلى 47.48 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8% إلى 1593.43 دولاراً، والبلاديوم 0.8% إلى 1417.58 دولاراً للأوقية.