القسام تعلن العثور على جثة أحد الأسرى الإسرائيليين في حي التفاح (فيديو)

اعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها ستسلم جثة رهينة إسرائيلي مساء الاثنين.

وقالت كتائب القسام في قناتها على تلغرام إنها “ستقوم بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم استخراجها اليوم في قطاع غزة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت غزة (19,00 ت غ)”.

وكان مصدر قيادي في كتائب القسام قال للجزيرة إن فرق المقاومة عثرت، اليوم الاثنين، على جثة أحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي في حي التفاح بمدينة غزة، وذلك خلال عمليات البحث الميدانية التي جرت في المنطقة.

وأوضح المصدر أنه يجري حاليا ترتيب الإجراءات مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتحديد موعد تسليم الجثة.

واليوم الاثنين، دخلت فرق من الصليب الأحمر الدولي برفقة أفراد من فصائل المقاومة الفلسطينية إلى حي التفاح شمالي قطاع غزة، في إطار عملية مشتركة للبحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين.

وأظهرت صور خاصة للجزيرة مباشر آليات عسكرية ثقيلة للحفر، إضافة إلى سيارات يقودها أعضاء من الصليب الأحمر.

وكانت إسرائيل قد أعلنت أنها سمحت لفريق يضم موظفين في الصليب الأحمر ومسعفين مصريين وعضوا في حركة حماس بالمشاركة في البحث عن رفات أسرى إسرائيليين في قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بدرسيان للصحفيين “سُمح لموظفي الصليب الأحمر والفريق الفني المصري وشخص من حماس بالدخول إلى ما بعد الخط الأصفر الذي تتمركز عنده قوات الجيش الإسرائيلي في غزة، وذلك تحت إشراف دقيق من الجيش لتحديد مواقع الرهائن”.

وأكد متحدث باسم الصليب الأحمر أيضا مشاركة المنظمة الدولية في فريق البحث.

ومنذ 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حماس سراح الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، وسلَّمت جثث 16 أسيرا ويتبقى 12.

وتؤكد الحركة أنها تسعى “لإغلاق الملف”، وتحتاج إلى وقت للبحث عن بقية جثث الأسرى وإخراجها، في ظل الدمار الهائل جراء حرب الإبادة الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر 2023.