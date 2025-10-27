المتحدثة باسم اليونيسيف: “نحن بحاجة لإدخال مزيد من المساعدات لغزة”

حذرت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) تيس إنغرام، من حاجة الأطفال في قطاع غزة لمساعدات عاجلة قبل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر الأحد قالت تيس “وقف إطلاق النار لا يعني أن الأطفال لديهم ماء للشرب في الغد، وبالتالي تركيزنا الآن على محاولة تلبية الاحتياجات الأساسية لهؤلاء الأطفال عبر إدخال مزيد من المساعدات للتصدي لسوء التغذية، وأيضا توفير الماء للشرب علاوة على تجهيز العائلات لموسم الشتاء”.

وأشارت تيس إلى أن الشتاء الماضي شهد وفاة بعض الأطفال بسبب البرودة مردفة أن “إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية تشير إلى أن 64 ألف طفل فلسطيني قتلوا أو أصيبوا خلال فترة الحرب، وعلاوة على ذلك هناك الكثير من الأطفال المفقودين تحت الأنقاض، كما أن 58 ألف طفل فقدوا أحد والديهم أو كلاهما”.

وقالت تيس “هناك الكثير من الأطفال في غزة لا تتوفر لهم رعاية سواء من أحد الأبوين أو الأقارب أو العائلة بشكلها الأوسع ولا حتى الجيران، وبالتالي فهم بحاجة إلى رعاية، وكلهم بالتأكيد عانوا من الخوف والفقدان والصدمات والحرمان، الأمر الذي سيبقى معهم لسنوات طويلة”.