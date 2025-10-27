الناطق باسم الدعم السريع: سيطرنا على إقليم دارفور بالكامل.. وهذه وجهتنا القادمة (شاهد)

أكد الناطق باسم قوات الدعم السريع السودانية، الفاتح قرشي، أن قواته “مستمرة في السيطرة على كامل السودان من قبضة الحركة الإسلامية المسيطرة على الجيش”.

وأشار قرشي، في مقابلة مع الجزيرة مباشر اليوم الاثنين إلى أن قوات الدعم السريع تمكنت من السيطرة على كامل إقليم دارفور، مؤكدًا عزمهم على العودة إلى الخرطوم وولاية الجزيرة.

ونفى الناطق وقوع أي انتهاكات ضد المدنيين على يد قوات الدعم السريع، مؤكدًا أن أي تجاوزات ستتم محاسبة المسؤول عنها، مع توضيح أن الاتهامات الموجهة ضد قواته بشأن الاعتداء على المدنيين غير صحيحة، وأن أي أفعال مغايرة قد تكون من أشخاص يرتدون زي القوات ولا تمثلهم، على حد قوله.

“نعمل بمهنية”

واتهم قرشي الجيش السوداني بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين في دارفور وكردفان، محملاً إياه المسؤولية الكاملة لإصراره على مواصلة الحرب، مشدداً على أن قوات الدعم السريع تعمل بمهنية وتلتزم بالقوانين.

كما أشار الناطق إلى أنه لا علم له باعتقال الصحفي السوداني معمر إبراهيم، موضحاً أنه في حال حدث ذلك فهو في أمان وسيُسلّم إلى أهله.

كما أشار إلى أنه لم تتوفر لديهم حتى الآن أي معلومات حول أسر قائد الفرقة السادسة مشاة، اللواء محمد أحمد خضر عقب السيطرة على مقرها بالفاشر.

اتهامات للدعم السريع

واتهمت شبكة أطباء السودان، الاثنين، قوات الدعم السريع بتصفية مئات المدنيين في ولايتي شمال دارفور وشمال كردفان غربي وجنوبي البلاد.

وقالت الشبكة، في بيان “ارتكبت الدعم السريع مساء أمس الأحد، بمدينة الفاشر جريمة بشعة”. وأوضحت أن هذه القوات “أقدمت على قتل مواطنين عُزّل على أساس إثني في جريمة تطهير عرقي”.

وتشهد الفاشر منذ أيام، اشتباكات ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع، إثر هجوم تشنّه الأخيرة على المدينة المحاصرة من 5 محاور، في محاولة لبسط السيطرة عليها لما تحمله من أهمية استراتيجية.