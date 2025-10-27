بريطانيا وتركيا توقعان صفقة دفاعية بـ 10.7 مليار دولار

وقعت بريطانيا مع تركيا، الاثنين، صفقة بقيمة ثمانية مليارات جنيه إسترليني (10.74 مليار دولار) لتوريد 20 طائرة مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”، وفق ما أعلنه المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وقال ستارمر في مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “سنقدم لتركيا طائرات من نوع يوروفايتر تايفون، ونعتبر هذه الصفقة خطوة جديدة لتعميق شراكتنا الاستراتيجية مع أنقرة وتعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين”.

من جانبه أكد أردوغان توقيع بيان التشارك بشأن حصول تركيا على طائرات “يوروفايتر تايفون”.

واعتبر الرئيس التركي أن اتفاقية مقاتلات “يوروفايتر تايفون” علامة جديدة على العلاقات الاستراتيجية بين تركيا وبريطانيا بصفتهما حليفين وثيقين.

وأفاد أن التعاون بشأن مقاتلات “يوروفايتر تايفون” مع المملكة المتحدة سيفتح الباب أمام مشاريع مشتركة في الصناعات الدفاعية.

وتابع: “أرى الاتفاقية علامة جديدة على العلاقات الاستراتيجية بيننا بصفتنا حليفين وثيقين”.

وأكد عزم بلاده “على زيادة حجم تجارتنا مع المملكة المتحدة إلى 30 مليار دولار في المرحلة الأولى ثم إلى 40 مليار دولار”.

بدورها أوضحت مجموعة الدفاع البريطانية “بي.إيه.إي سيستمز” أنها تتوقع جني إيرادات بقيمة 4.6 مليار جنيه إسترليني (6.17 مليار دولار) من الصفقة مع تركيا.

هل “يوروفايتر” بديل عن “إف-35″؟

وحوّلت أنقرة التي كانت تفضل في البداية طائرات “إف-35” الأمريكية، اهتمامها في السنوات الأخيرة على طائرات “يوروفايتر”، بعد استبعادها من البرنامج الأمريكي للمقاتلات المذكورة لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس-400”.

ومع ذلك، أعرب الرئيس التركي في وقت سابق عن اعتقاده بأن نظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتزم بالاتفاق المبرم بين أنقرة وواشنطن، وستتلقى بلاده مقاتلات “إف-35” الأمريكية تدريجيا خلال فترة ولاية ترامب، الحالية.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أنقرة العضو بحلف الناتو في 2020، بسبب شرائها أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية “إس-400″، ورفعت اسم تركيا من برنامج طائرات “إف-35” التي كانت تشارك في تصنيعها ومن مشتريها.