زلزال بقوة 6.1 درجات يهز ولاية باليكسير غربي تركيا (شاهد)

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “أفاد” أن زلزالا بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر، ضرب ولاية باليكسير غربي تركيا.

وذكرت الهيئة أن الهزة الأرضية شعر به سكان مدن عدة في منطقتي مرمرة وإيجة، بما فيها إسطنبول وإزمير، مساء الاثنين، ما أسفر عن انهيار عدد من المباني في المنطقة.

وتوافد المواطنون إلى الشوارع في محيط المباني المنهارة، بينما اتخذت فرق الإطفاء والشرطة الإجراءات الاحترازية لمتابعة الوضع وتأمين المنطقة.

وتقع تركيا فوق صدعين تسببا في العديد من المآسي في الماضي.

وشهد جنوب شرقي البلاد زلزالا عنيفا في فبراير/شباط 2023، أسفر عن مصرع 53 ألف شخص على الأقل، وتسبب في تدمير مدينة أنطاكيا القديمة.