عضو تنفيذية منظمة التحرير: “اختيار الشيخ نائبا للرئيس يأتي للحفاظ على شرعية المنظمة كممثل للشعب الفلسطيني”

أكد د/ واصل يوسف عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية أن اختيار حسين الشيخ لشغل منصب الرئاسة الفلسطينية في حال شغور المنصب لسبب طاريء يأتي في إطار الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر الأحد قال يوسف “اليوم نحن نتحدث عن منظمة التحرير واستهدافها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني”.

تعليقا على تولي حسين الشيخ مهام رئاسة السلطة مؤقتا في حال شغور المنصب.. د. واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: يجري في سياق الحفاظ على وضع منظمة التحرير

وأردف “كما هو معروف عندما تم انتخاب الأخ حسين الشيخ كنائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب لرئيس الدولة الفلسطينية كان الأمر يجري في سياق الحفاظ على وضع منظمة التحرير الفلسطينية وعلى وضع التمثيل الفلسطيني الشرعي للشعب الفلسطيني اليوم نحن نتحدث عن المنظمة واستهدافها نحن نتحدث عن الشرعية الفلسطينية واستهدافها وبالتالي لا بد من التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل عن كل الشعب الفلسطيني أينما تواجد”.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) قد أصدر إعلانا دستوريا يقضي بتولي حسين الشيخ مهام رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية مؤقتا في حال شغور المنصب.

وقال يوسف “هذه الخطوة جاءت استباقا لما يمكن أن يشكل فراغا دستوريا في موقع الرئيس بحيث يكون الموقع مشغولا بنائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كونه أعلى رتبة تنفيذية في الوضع الفلسطيني ككل”.