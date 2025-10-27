مفاوض إسرائيلي سابق: “الحكومة الإسرائيلية لا تمثلني وما تقوم به باسم اليهودية أمر إجرامي”

أكد دانييل ليفي المفاوض الإسرائيلي السابق أنه وشخصيات إسرائيلية كثيرة وقعوا رسالة موجهة للأمم المتحدة تنص على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو لا تمثلهم.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر الأحد قال ليفي “هذه الرسالة ليست موجهة فقط للأمم المتحدة ولكن لجميع قادة دول العالم ونوضح فيها أمرين رئيسيين، الأول هو أنه عندما تقول الحكومة الإسرائيلية إنها تمثل كل يهودي فهذا أمر غير صحيح هناك الكثير من اليهود في أنحاء العالم الذين يحملون مجموعة محتلفة من القيم ويؤمنون بأن تاريخنا والدروس التي تعملناها خلاله تقدر حياة كل إنسان بقدر متساو”.

وأوضح ليفي أن “ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية باسم اليهودية هو أمر إجرامي ونقول في الرسالة أيضا أن وقف إطلاق النار الحالي هو هش للغاية وأنه إن أردنا السلام حقا فإننا يجب أن ننهي الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري”.

وأكد ليفي الحاجة إلى للتعامل مع الجذور الحقيقية للخلاف والأسباب التي تدفع للوضع الحالي.

وقال “هذا يمكن أن يحدث فقط إذا تغيرت الهيكلية السياسة الإسرائيلية وكان هناك مسائلة حقيقية وليس إفلاتا من العقاب وبالتالي تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وإيقاف استخدام معاداة السامية كسلاح رخيص”.