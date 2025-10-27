نجل مروان البرغوثي يوجه نداء إلى ترامب بشأن والده

حث عرب البرغوثي، ابن الأسير الفلسطيني المعتقل مروان البرغوثي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على “اغتنام الفرصة” التي وفّرها اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والضغط على إسرائيل للإفراج عن والده.

ويُعرف مروان البرغوثي (66 عاما) المُلقب “مانديلا فلسطين” بوصفه أحد مهندسي الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وغالبا ما يُطرح اسمه خليفة محتملا للرئيس الفلسطيني محمود عباس، رغم قضائه أكثر من عقدين في السجن بعد الحكم عليه بالمؤبد خمس مرات عام 2004 بتهم التورط في هجمات ضد إسرائيليين.

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، من رام الله، أكد عرب أن والده “قادر ولديه سجل حافل يخوّله توحيد الشعب الفلسطيني”، مشددا على أن شخصا مثله يمثل “فرصة كبرى للمجتمع الدولي لإثبات جديته في دعم حل الدولتين”.

وتأتي تصريحات عرب بعد أيام من مناشدة زوجة مروان البرغوثي، فدوى، الرئيس الأمريكي للضغط على إسرائيل لإطلاق سراحه. في حين ذكر ترامب، خلال مقابلة مع مجلة “تايم” أخيرا، أنه “سيتخذ قرارا” بهذا الشأن دون تحديد موعد لذلك.

شعبية واسعة

وأكد عرب أن والده، رغم العزل الانفرادي داخل السجن، لا يزال يؤدي مهامه السياسية عبر محاميه، مشددا على استمرار دوره في العمل من أجل إنهاء المعاناة وإعادة إعمار غزة، وأضاف أن الإفراج عنه سيشكل “فرصة للقادة الغربيين لدعم الفلسطينيين الذين يحظى بالاحترام والثقة لديهم”.

وأشار إلى أن الأسابيع الأخيرة كانت صعبة على العائلة بسبب ما وصفها بـ”الدوامة” العاطفية، بعد تلقّي أخبار عن تعرُّض والده للضرب أثناء نقله بين السجون، مما أدى إلى إصابته بجروح خطرة.

ويُعَد مروان البرغوثي من الشخصيات القليلة التي تتوافق عليها جميع الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتُظهر استطلاعات للرأي أنه سيحظى بشعبية واسعة في حال ترشحه لرئاسة السلطة الفلسطينية، مما يجعله “شريكا في السلام”، وفق تعبير ابنه.