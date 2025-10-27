هيئة البث الإسرائيلية تنشر لقطات من “الأيام الأخيرة” ليحيى السنوار قبل استشهاده (فيديو)

نشرت هيئة البث الإسرائيلية تسجيلا مصورا، قالت إنه يوثق الأيام الأخيرة لزعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، قبل اغتياله “عن طريق الصدفة” خلال عملية عسكرية في رفح.

ووفق ما جاء في تقرير القناة، يظهر السنوار في التسجيل وهو يتنقل بين أنقاض المباني المدمرة في رفح بصعوبة في الحركة، يرافقه حارسان مسلحان.

وقال مراسل القناة، إيتاي بلومنتال، في منشور على منصة إكس، إن “السنوار بدا وهو يتحرك من مبنى إلى آخر”.

وأضاف أن اغتياله جرى بعد أيام قليلة، عندما حاصرت قوات الجيش الإسرائيلي خلية مسلحة بشكل عشوائي، ليتبين لاحقا أن من ضمنها “مهندس هجوم السابع من أكتوبر”.

פרסמנו הערב תיעוד מימיו האחרונים של מנהיג חמאס בעזה יחיא סינואר. עובר בין ההריסות ברפיח, ממבנה אחד למבנה אחר, מתקשה ללכת, ולצידו שני מאבטחים חמושים. בעוד כמה ימים יחוסל במקרה על ידי כוחות צה”ל שסגרו על חוליית מחבלים אקראית וגילו שמדובר באדריכל טבח 7 באוקטובר https://t.co/SIbppa2eqm — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) October 27, 2025

وفي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده، نشر جيش الاحتلال في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري صورة جديدة لجثمان للسنوار، أظهرته وهو ممدَّد على الركام مرتديا بزته العسكرية عقب استهدافه من قِبل الجيش الإسرائيلي داخل أحد المنازل بقطاع غزة.