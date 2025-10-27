الأخبار|الأراضي الفلسطينية المحتلة

هيئة البث الإسرائيلية تنشر لقطات من “الأيام الأخيرة” ليحيى السنوار قبل استشهاده (فيديو)

يحيى السنوار، رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس (رويترز)

سيد توكل

Published On 27/10/2025
|
آخر تحديث: 11:42 PM (توقيت مكة)

نشرت هيئة البث الإسرائيلية تسجيلا مصورا، قالت إنه يوثق الأيام الأخيرة لزعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، قبل اغتياله “عن طريق الصدفة” خلال عملية عسكرية في رفح.

ووفق ما جاء في تقرير القناة، يظهر السنوار في التسجيل وهو يتنقل بين أنقاض المباني المدمرة في رفح بصعوبة في الحركة، يرافقه حارسان مسلحان.

وقال مراسل القناة، إيتاي بلومنتال، في منشور على منصة إكس، إن “السنوار بدا وهو يتحرك من مبنى إلى آخر”.

وأضاف أن اغتياله جرى بعد أيام قليلة، عندما حاصرت قوات الجيش الإسرائيلي خلية مسلحة بشكل عشوائي، ليتبين لاحقا أن من ضمنها “مهندس هجوم السابع من أكتوبر”.

وفي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده، نشر جيش الاحتلال في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري صورة جديدة لجثمان  للسنوار، أظهرته وهو ممدَّد على الركام مرتديا بزته العسكرية عقب استهدافه من قِبل الجيش الإسرائيلي داخل أحد المنازل بقطاع غزة.

المصدر: مواقع التواصل + هيئة البث الإسرائيلية

