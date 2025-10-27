واشنطن تعلن تقديم مساعدات للدروز والمسيحيين والبدو في جنوب سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تقديم إدارة الرئيس دونالد ترامب مساعدات إنسانية عاجلة إلى مناطق جنوب سوريا، لدعم مجتمعات الدروز والمسيحيين والبدو في محافظة السويداء “بعد أعمال العنف التي شهدتها أخيرا”.

وتستهدف المساعدات نحو 60 ألف شخص من خلال توفير الغذاء والماء ومستلزمات النظافة، إلى جانب إعادة تأهيل المنازل وشبكات المياه، تمهيدا لعودة السكان إلى ديارهم بأمان.

وأكدت واشنطن أن الوضع الأمني لا يزال غير مستقر، مما يحد من حركة الإمدادات، ويؤثر في قدرة نحو 187 ألف نازح على العودة إلى منازلهم.

وفي يوليو/تموز الماضي، شهدت السويداء اشتباكات مسلحة استمرت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلَّفت مئات القتلى، قبل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ سريانه في 19 من الشهر ذاته.

وفي 3 أغسطس/آب الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السورية “خرق العصابات المتمردة اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، بشن هجمات غادرة على قوات الأمن الداخلي في محاور عدة، إضافة إلى قصف قرى بصواريخ وقذائف هاون، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأفراد”، حسب ما نقلته قناة الإخبارية السورية.