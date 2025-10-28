أطباء السودان: قوات الدعم السريع ترتكب مجزرة بشعة بحق المدنيين في الفاشر

قالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان إن عددا من المدنيين قُتلوا وأصيب آخرون برصاص قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد.

وأوضحت اللجنة في بيان، الاثنين، أن قوات الدعم السريع نفذت عمليات “قتل بدم بارد” للمدنيين، وارتكبت أعمال تعذيب وترهيب، إضافة إلى إحراق منازل وممتلكات في المدينة.

وحذرت اللجنة من كارثة إنسانية وشيكة في الفاشر، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفتها بـ”الجرائم ضد المدنيين” ومحاسبة المسؤولين عنها.

“مجزرة بشعة”

وفي السياق، أعلنت شبكة أطباء السودان أن قوات الدعم السريع ارتكبت ما وصفتها بـ”مجزرة بشعة” في مدينة الفاشر، شملت تصفية عشرات المدنيين على أساس إثني، إلى جانب نهب المرافق الطبية والصيدليات.

وقالت الشبكة في بيان، الاثنين، إن فرقها الميدانية رصدت مقتل عدد كبير من المواطنين العُزل في جريمة “تطهير عرقي”، وسط صعوبة الوصول إلى المناطق المنكوبة نتيجة الانفلات الأمني الذي تسببت فيه قوات الدعم السريع.

ودانت الشبكة ما وصفتها بـ”الجرائم البشعة ضد المدنيين”، مؤكدة أن ما يحدث في الفاشر “يرتقي إلى القتل الجماعي”، وحمّلت الدعم السريع المسؤولية الكاملة، ودعت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين ومحاسبة الضالعين.