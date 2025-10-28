“الذهب يليق بها”.. فيفيان عليص تهدي فلسطين مجدا في الرياضات القتالية (فيديو)

أعربت لاعبة المنتخب الفلسطيني في رياضة المواي تاي، فيفيان عليص، عن سعادتها الغامرة بعد تتويجها بذهبية منافسات فئة الناشئات لوزن تحت 45 كغ ضمن دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، المقامة في العاصمة البحرينية المنامة.

وقالت اللجنة الأولمبية الفلسطينية، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إن لاعبة المنتخب فيفيان عليص توجت بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الآسيوية للشباب، بعد فوزها في المباراة النهائية على اللبنانية حلا مكداشي، ضمن منافسات فئة الناشئات لوزن تحت 45 كلغ.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن اللاعبة عليص أحرزت أول ميدالية ذهبية لدولة فلسطين في دورة الألعاب الآسيوية الحالية، بعد تخطيها في الدور ربع النهائي لاعبة صينية، وتغلبها على لاعبة من كازاخستان في الدور نصف النهائي، وفوزها الأحد على لاعبةِ لبنان حلا مكداشي.

وأضافت الوكالة أن حصيلة فلسطين ارتفعت إلى ميداليتين، عقب فوز لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو عبد الهادي فرج الله، السبت، بالميدالية البرونزية ضمن منافسات فئة الناشئين لوزن تحت 73 كغم.

وانطلقت دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب في المنامة، الأربعاء الماضي، وتستمر حتى 31 أكتوبر الجاري، بمشاركة 45 دولة ومنطقة آسيوية، وفق وكالة أنباء البحرين.