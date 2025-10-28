السودان يطرد مسؤولَين في برنامج الغذاء العالمي
قالت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، إنها قررت “اعتبار مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في السودان لوران بوكيرا، ومديرة قسم العمليات في المكتب سمانثا كاتراج، شخصين غير مرغوب فيهما”.
وذكرت الوزارة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أنها أمهلتهما 72 ساعة لمغادرة البلاد، مؤكدة في الوقت ذاته أن القرار لا يؤثر في استمرار التعاون القائم بين السودان وبرنامج الغذاء العالمي.
ولم توضح الوزارة أسباب اتخاذ القرار، كما لم يصدر أي تعليق فوري من برنامج الأغذية العالمي بشأن ذلك.
وبرنامج الغذاء العالمي يقدّم مساعدات غذائية في السودان منذ بدء الاقتتال بين قوات الدعم السريع والجيش، إذ تمكَّن من إيصال الدعم إلى أكثر من 11 مليون شخص في جميع الولايات الثماني عشرة.
ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف إبريل/نيسان 2023، حربا أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص، ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية.