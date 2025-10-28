“القوة المشتركة” تتهم الدعم السريع بقتل ألفي مدني في الفاشر.. وشبكة أطباء السودان تعلن اختطاف 6 من كوادرها

أصدرت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح في السودان بيانا اليوم الثلاثاء نددت فيه بممارسات قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، في حين أعلنت شبكة أطباء السودان اختطاف 6 من الكوادر الطبية في الفاشر وطالبت بالإفراج عنهم.

وقالت القوة المشتركة في بيانها اليوم الثلاثاء إن “ميليشيا الدعم السريع الإرهابية ارتكبت جرائم بشعة ضد المدنيين الأبرياء في مدينة الفاشر، حيث تمت تصفية وقتل أكثر من ألفي مواطن أعزل في يومي 26 و27 أكتوبر الجاري، معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ”.

وأضاف البيان أن القوة المشتركة “تدين بأشد وأقسى العبارات ما ترتكبه ميليشيا الدعم السريع الإرهابية من جرائم ضد المدنيين”، كما أنها تحمل الجهات والدول الداعمة لها “كامل المسؤولية الجنائية والأخلاقية والقانونية عما جرى ويجري في مدينة الفاشر من انتهاكات تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية”.

وطالبت القوة المشتركة “الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية بضرورة تصنيف الميليشيا منظمة إرهابية، وتقديم الجناة للعدالة الدولية”.

“سنواصل القتال تحت قيادة الجيش”

وشددت القوة المشتركة في بيانها على أن “مدينة الفاشر ستبقى صامدة في وجه الهجمة البربرية الغاشمة التي تشنها الميليشيا”، وأنها سوف تواصل القتال “تحت قيادة القوات المسلحة السودانية دفاعا عن الشعب السوداني، في التزام كامل بالقانون الإنساني الدولي”.

وأكدت القوة المشتركة لضحايا هجمات الدعم السريع وذويهم أن “حقوقهم لا تسقط بالتقادم وأن مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة لن يفلتوا من العقاب”.

“اختطاف 6 كوادر طبية”

وفي هذا السياق أصدرت شبكة أطباء السودان بيانا اليوم الثلاثاء قالت فيه إن قوات الدعم السريع تختطف 6 من الكوادر الطبية بالفاشر وتطالب بفدية مالية لإطلاق سراحهم.

وأوضحت الشبكة في بيانها أن قوة من الدعم السريع بمدينة الفاشر “أقدمت على اختطاف 6 من الكوادر الطبية من بينهم 4 أطباء وصيدلي وكادر تمريض ظلوا يقدمون خدماتهم للمرضى والمصابين طيلة فترة الحصار، حيث ابتزّت ذويهم وطالبت بفدية مالية تبلغ 100 مليون جنيه سوداني لكل طبيب مقابل إطلاق سراحه”.

وحملت شبكة أطباء السودان في بيانها الدعم السريع “المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الكوادر المختطفة”، وأكدت أن “ما يجري هو عمل إجرامي منظم يستهدف ضرب ما تبقى من منظومة الرعاية الصحية في دارفور، وترهيب العاملين في المجال الإنساني”.

نداء للمنظمات الحقوقية

ووجهت الشبكة نداءً عاجلا لمنظمة الصحة العالمية وكافة المنظمات الطبية والحقوقية الدولية “للتدخل الفوري وممارسة أقصى الضغوط على الدعم السريع لإطلاق سراح الأطباء فورا، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة التي تُعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني”.

وشدد الشبكة أن استهداف الأطباء هو “جريمة تخالف كل القوانين الدولية والإنسانية التي تنظم عمل الكوادر الطبية في مناطق النزاع وتحفظ لهم حقوقهم وتجرم المساس بهم”.

وكانت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان قد قالت في بيان الاثنين إن قوات الدعم السريع “نفذت عمليات قتل بدم بارد” للمدنيين، وارتكبت “أعمال تعذيب وترهيب، إضافة إلى إحراق منازل وممتلكات في المدينة”.

وحذرت اللجنة من كارثة إنسانية وشيكة في الفاشر، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفتها بـ”الجرائم ضد المدنيين” ومحاسبة المسؤولين عنها.

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت الأحد سيطرتها على مقر الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني بمدينة الفاشر بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية.