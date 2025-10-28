“المنشورات الشبحية”.. كيف ستغير تجربة المستخدمين على تطبيق “ثريدز”؟

أطلقت شركة ميتا يوم الاثنين ميزة جديدة على تطبيق ثريدز تُعرف باسم “المنشورات الشبحية”، وهي منشورات تُوضع في الأرشيف تلقائيا بعد 24 ساعة من نشرها، في خطوة تحاكي ميزة شائعة على منصاتها الأخرى.

المميزات

وتهدف هذه الميزة إلى تعزيز استخدام التطبيق وتوسيع خيارات مشاركة المحتوى على غرار ميزة “القصص” المنتشرة على إنستغرام وفيسبوك.

وتتيح الميزة الجديدة إرسال الردود على هذه المنشورات إلى صندوق الرسائل الخاص بالمستخدم دون أن يتمكن الآخرون من رؤية من قام بالإعجاب أو الرد.

وقالت ميتا “يمكنك مشاركة أفكارك العفوية وآرائك الجديدة دون ضغط الاستمرارية أو الحاجة إلى تعديلها”.

ويمكن للمستخدمين إنشاء هذا النوع من المنشورات من خلال قائمة إنشاء المنشورات وستظهر هذه المنشورات على شكل فقاعة دردشة رمادية في الصفحة الرئيسية لتمييزها عن المنشورات العادية.

وأُطلق تطبيق ثريدز في عام 2023 كمنافس لتطبيق إكس التابع لإيلون ماسك وبلغ عدد مستخدميه النشطين 400 مليون مستخدم حتى شهر أغسطس.