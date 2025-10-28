بصور السنوار وشبح القسام.. قراصنة يخترقون موقع قناة إسرائيلية (فيديو)

تعرضت حسابات قناة “i24NEWS” الإسرائيلية باللغة العربية على منصات إكس وفيسبوك ويوتيوب للاختراق من قبل مجهولين.

وتضمن الاختراق نشر صور لقادة المقاومة الفلسطينية، من بينهم عز الدين حداد، القيادي في كتائب عز الدين القسام، الذي يُوصف في أوساط الاحتلال الإسرائيلي بلقب “شبح القسام” نظرا لقدرته على التخفي ونجاته المتكررة من محاولات الاغتيال.

مجهولون يخترقون حساب قناة i24NEWS الناطق بالعربية على منصة إكس#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/O99RF8m4e1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 27, 2025

كما ظهرت صورة الشهيد يحيى السنوار إضافة إلى الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، الشهيد حسن نصر الله.

وتضمنت التدوينات المنشورة إشادة بحركة المقاومة الإسلامية حماس وانتقاداً لحكومة الاحتلال، “حركة حمتس ليست طائفة متطرفة ومنحرفة مثل حكومة نتنياهو الكهانية المتطرفة وليست جماعة متعصبة لقتل الأطفال”.

مؤكدة أن حماس متجذرة في التاريخ والواقع الإنساني للشعب الفلسطيني ويصعب اجتثاثها أو القضاء عليها، وأن الطريق لتحقيق السلام الدائم يمر عبر انتخابات حرة تشمل جميع الأطراف.

وعمد المخترقون أيضاً إلى بث أغانٍ تحتفي بالمقاومة الفلسطينية، قبل أن يتم حذف المنشورات سريعاً من حسابات القناة.

تجدر الإشارة إلى أن قناة “i24NEWS” لم تصدر أي بيان رسمي يؤكد وقوع الاختراق.