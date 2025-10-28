ترامب: “لطالما كان لدي حب كبير لليابان” وهذا ما طلبوه مني

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شراكة بلاده مع اليابان وصلت إلى أعلى مستوياتها، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين ستكون أقوى من أي وقت مضى.

جاء ذلك خلال لقائه برئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايشي في العاصمة طوكيو، حيث أشار ترامب إلى “تلقي الولايات المتحدة طلبات من اليابان لشراء معدات عسكرية”، مؤكداً استعداد بلاده لإنجاز اتفاقيات تجارية مع اليابان أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف أن الولايات المتحدة تصنع أهم الآليات والمعدات العسكرية من الصواريخ إلى الطائرات، معرباً عن أمله في “ألا يتم استخدامها كثيرا”، ومتطلعاً للترحيب بالاستثمارات اليابانية في بلاده.

من جانبها، أكدت تاكايشي أنها تريد “عصرا ذهبيا جديدا” للعلاقات اليابانية-الأميركية، في وقت يواجه فيه الأرخبيل تصاعد القوة العسكرية لجارته الصين.

كما وصفت رئيسة وزراء اليابان إنجاز اتفاق السلام الذي ساهم فيه الرئيس ترامب بالشرق الأوسط بأنه إنجاز تاريخي غير مسبوق، مؤكدة استعداد بلادها للعمل مع الولايات المتحدة لتحقيق الأمن والسلام في المحيط الهندي والمساهمة مع ترامب في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

تأمين المعادن الاستراتيجية

ذكرت صحيفة أساهي اليابانية يوم الثلاثاء أن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي‭ ‬والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المراحل النهائية من إعداد وثيقة مشتركة بشأن تأمين معادن استراتيجية وتعزيز سلاسل التوريد .

ونقلت الصحيفة عن مصادر بالحكومة اليابانية قولها إن الاتفاقية، التي يعتزم الزعيمان توقيعها خلال اجتماعهما في وقت لاحق، تهدف إلى معالجة المخاوف الأمنية الاقتصادية بعد تحرك الصين في وقت سابق من أكتوبر، لتشديد ضوابط التصدير على المعادن الاستراتيجية الضرورية لمجموعة واسعة من المنتجات من الهواتف الذكية إلى الطائرات المقاتلة.

صفقات مع اليابان

أشارت مصادر إلى أن ترامب يسعى لتأمين استثمارات يابانية بقيمة 550 مليار دولار ضمن صفقة تجارية تهدف إلى خفض الرسوم الجمركية الأمريكية

ويعرف عن ترامب تكرار انتقاده لليابان بسبب عدم شرائها للسيارات الأمريكية، التي تتميز بتصميمها العريض مما يجعلها غير مناسبة للشوارع اليابانية الضيقة.

وعلى الرغم من أن ترامب يركز سياسته الخارجية في آسيا على الرسوم الجمركية والتجارة، فإنه سيلقي أيضا خطابا على متن حاملة الطائرات الأمريكية “جورج واشنطن”، الراسية في قاعدة بحرية أمريكية بالقرب من طوكيو.

وكان ترامب قد وصل إلى العاصمة اليابانية يوم الاثنين، حيث التقى بالإمبراطور في زيارة ذات طابع بروتوكولي. وقبلها كان في كوالالمبور بماليزيا للمشاركة في القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

ومن المقرر أن يلتقي ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الخميس على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في كوريا الجنوبية.