رئيسة وزراء اليابان تشيد بترامب وترشحه لـ “جائزة أحلامه”

أعربت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، عن إعجابها الكبير بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال استقبالها له في قصر الضيافة في العاصمة اليابانية طوكيو.

وأثنت ساناي تاكايشي على ترامب قائلة “لقد أثَّرتَ فيّ واستلهمتُ الكثير منك”.

ولم تخف رئيسة الوزراء اليابانية نيتها في ترشيح دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام، وقال البيت الأبيض إن ساناي تاكايشي أبلغت الرئيس الأمريكي بأنها ستقدم على ترشيحه للجائزة.

وخلال لقائها بترامب وصفت رئيسة وزراء اليابان إنجاز اتفاق السلام الذي ساهم فيه الرئيس ترامب بالشرق الأوسط بأنه إنجاز تاريخي غير مسبوق.

وكانت قناة إن.تي.في التلفزيونية قد ذكرت اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر حكومية، بأن رئيسة الوزراء اليابانية تستعد لترشيح الرئيس الأمريكي لجائزة نوبل للسلام، مشيرة إلى أنها تقوم بالترتيبات اللازمة لإبلاغه بنواياها.

الهوس بالجائزة

وأصبح هذا الأمر ممارسة شائعة بين بعض قادة الدول الساعين إلى نيل رضا ترامب، إذ عبر عدد منهم في الأشهر الأخيرة عن دعمهم لترشيحه أو وعدوا بالقيام بذلك على الأقل.

وكان ترامب قد تلقى ترشيحا مماثلا خلال رحلته الحالية من رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت يوم الاثنين.

ولم يفز ترامب بجائزة نوبل هذا العام، لكنه أشار إلى أن لجنة الجوائز اتخذت قرارها قبل أن يساهم في التوسط لوقف إطلاق النار الذي أوقف القتال بين إسرائيل وحماس في غزة.

وبدأ هوس الملياردير الجمهوري بجائزة نوبل للسلام خلال ولايته الأولى قبل أن يزداد بقوة منذ عودته إلى السلطة في يناير الفائت.

ويؤكّد ترامب أنّه أنهى حروبا عديدة حول العالم ومنع اندلاع أخرى، لكنّ خبراء يقللون من دوره في هذا الشأن.