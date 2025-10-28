رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يدين الفظائع في الفاشر وأطباء بلا حدود تطالب بإنقاذ المدنيين

أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف الفظائع التي ارتكبت في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، عقب دخول قوات الدعم السريع إليها، فيما طالبت منظمة أطباء بلا حدود بإنقاذ حياة المدنيين في الفاشر والسماح لهم بالخروج إلى مناطق أكثر أمنا.

وأعرب يوسف، في بيان صحفي صادر عن مفوضية الاتحاد الإفريقي، عن “قلقه العميق إزاء تصاعد العنف والفظائع المبلغ عنها في الفاشر”.

وقال البيان إن رئيس المفوضية “يدين بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك المزاعم بارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين بالقتل على أساس عرقي”.

وطالب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في البيان “بوقف فوري للأعمال العدائية وفتح ممرات إنسانية للسماح وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السكان المتضررين”.

وأكد يوسف أنه “لايوجد حل عسكري للأزمة في السودان“، وحث جميع الأطراف “على الانخراط في الحوار والالتزام بعملية سياسية سلمية وشاملة”.

مناشدة لإنقاذ حياة المدنيين في الفاشر

وفي السياق ذاته ناشدت منظمة أطباء بلا حدود إنقاذ حياة المدنيين في الفاشر، والسماح لهم بالخروج إلى مناطق أكثر أماناً.

وقالت المنظمة في منشور على منصة إكس اليوم الثلاثاء “استقبلت فرقنا الطبية، التي تعمل على بعد 60 كيلومتراً في طويلة، يوم أمس عشرات المرضى القادمين من الفاشر إلى مستشفى البلدة المكتظ”.

وأضافت المنظمة “وصل خلال ليلة 26 /27 أكتوبر حوالي 1000 شخص من الفاشر بالشاحنات إلى مدخل طويلة حيث أنشأنا نقطة صحية لتقديم الرعاية الطارئة وإحالة المرضى ذوي الحالات الأشد مباشرة إلى المستشفى”.

وأوضحت أنه “عولج حتى يوم أمس حوالي 300 شخص في النقطة الصحية وتم إرسال 130 إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، بما في ذلك 15 شخصاً يحتاجون إلى جراحة منقذة للحياة”.

واتهمت شبكة أطباء السودان، أمس الاثنين، قوات الدعم السريع بتصفية مئات المدنيين في ولايتي شمال دارفور وشمال كردفان غربي وجنوبي البلاد.

وقالت الشبكة في بيانها “ارتكبت الدعم السريع، مساء الأحد، جريمة بشعة في مدينة الفاشر”، وأوضحت أن هذه القوات “أقدمت على قتل مواطنين عُزل على أساس إثني في جريمة تطهير عرقي”.

وكان الناطق باسم قوات الدعم السريع، الفاتح قرشي، أكد أن قواته تمكنت من السيطرة على إقليم دارفور كله، مؤكدا عزمهم على العودة إلى الخرطوم وولاية الجزيرة.