مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور بلغت مستويات غير مسبوقة (فيديو)

قالت جاكلين بارليفليت مديرة مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دارفور إن تصاعد أعمال العنف في الفاشر دفع الكثير من المدنيين إلى التوجه نحو مدينة الطويلة، التي تبعد 60 كيلومترا عن الفاشر، وتستضيف حاليا أكثر من 650 ألف نازح.

وأوضحت بارليفليت، في مؤتمر صحفي لعدد من منظمات الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء بشأن الوضع في السودان، أن “انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في دارفور بلغت مستويات غير مسبوقة”، مشيرة إلى “عمليات قتل جماعي على أساس عرقي”.

وأوضحت بارليفليت أن “التدمير الكبير في البنية التحتية المدنية جعل حياة السكان في السودان عموما، وفي دارفور خصوصا، بالغة الصعوبة”.

الحاجة إلى ممرات إنسانية

وأشارت بارليفليت إلى أن السكان “بحاجة إلى وقف إطلاق النار فورا والسماح بوجود ممرات أمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية لمن هم بحاجة إليها ولا يزالون في الفاشر”.

وذكرت أن القادمين إلى الطويلة أكدوا أن هناك الكثير من المدنيين في الفاشر لا يستطيعون مغادرتها “إما لأنهم ضعفاء جدا بعد حصار للمدينة لمدة 500 يوم، وإما بسبب خطورة الطرق التي يمكن أن يخرجوا عبرها من الفاشر”، وفق وصفها.

وردا على سؤال حول وجود تواصل مع قوات الدعم السريع قالت بارليفليت إن “الأمم المتحدة حافظت على قنوات التواصل مع كل أطراف النزاع في السودان لمطالبتهم بحماية المدنيين”.

وأضافت أن المنظمة الدولية “تود أن تحاسبهم على بياناتهم التي تعهدوا فيها بحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية التي يحتاجونها إليهم، وهو ما لم يحدث”.

وشددت على أن منظمات الأمم المتحدة “لم يتم حتى الآن السماح لها بدخول الفاشر ولا تستطيع إدخال المساعدات إليها، وهذا وضع مستمر منذ أكثر من سنة”.

وأجابت بارليفليت على سؤال حول عدد المدنيين الموجودين في الفاشر حاليا بأنه لا يمكن تقدير العدد بدقة، نظرا لعدم السماح لمنظمات الأمم المتحدة بالدخول للمدينة، لكن “هناك تقديرات أن ما بين 6 إلى 260 ألف مدني حاليا في الفاشر”.

“انتهاكات مروعة”

وفي السياق ذاته قال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن تصاعد العنف في مدينة الفاشر يجبر المدنيين على الفرار نحو منطقة طويلة بولاية شمال دارفور.

وأضاف غراندي، في منشور على منصة إكس اليوم الثلاثاء، أن النازحين الذين وصلوا إلى منطقة طويلة تحدثوا عن “تحركات خطيرة وانتهاكات مروّعة” وقعت في مدينة الفاشر.

Violence in El Fasher #Darfur is forcing civilians to flee to Tawila. New arrivals report dangerous movements and horrific abuses. I join those calling for respect of International Humanitarian Law, safe passage and most urgently a ceasefire to end the senseless Sudan conflict. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) October 28, 2025

ودعا مفوض الأمم المتحدة إلى “احترام القانون الدولي الإنساني، وتأمين ممرات آمنة للمدنيين”، مشددًا على ضرورة وقف إطلاق النار من أجل إنهاء الصراع المستمر في السودان

وكانت منظمة أطباء بلا حدود ناشدت المجتمع الدولي العمل على إنقاذ حياة المدنيين في الفاشر، والسماح لهم بالخروج إلى مناطق أكثر أماناً.

وقالت المنظمة في منشور على منصة إكس اليوم الثلاثاء “استقبلت فرقنا الطبية، التي تعمل على بعد 60 كيلومتراً في طويلة، يوم أمس عشرات المرضى القادمين من الفاشر إلى مستشفى البلدة المكتظ.”

يذكر أن الناطق باسم قوات الدعم السريع، الفاتح قرشي، أكد الأحد أن قواته تمكنت من السيطرة على إقليم دارفور كله، مؤكدا عزمهم على العودة إلى الخرطوم وولاية الجزيرة.