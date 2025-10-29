الأخبار|بريطانيا

اقتلعوا الصراف الآلي باستخدام رافعة.. عصابة مقنّعة تنفذ واحدة من أغرب السرقات أمام أعين المارّة (شاهد)

الشرطة البريطانية فتحت تحقيقاً في الحادث (غيتي)
سيد توكل

Published On 29/10/2025

شهدت مدينة ميلتون كينز في المملكة المتحدة، أول أمس الاثنين، عملية سرقة صادمة وغير معتادة، إذ استخدمت عصابة مقنعة رافعة لاقتلاع جهاز صراف آلي من واجهة أحد المتاجر وقامت بوضعه على سيارة قبل الفرار من المكان.

وأعلنت الشرطة البريطانية أنها فتحت تحقيقاً في الحادث، وطلبت من أي شهود تقديم معلومات تساعد في التعرف على الجناة وضبطهم.

المصدر: الجزيرة مباشر

